Выставка художника Эдуарда Матюшонка приглашает вспомнить отчий дом и малую родину

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие художественной выставки "Дома" живописца Эдуарда Матюшонка состоится 11 июля в Президентской библиотеке Республики Беларусь, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом библиотечного маркетинга Юлия Сермяжко.

На выставке, посвященной Году малой родины, будет представлено более 20 картин. "Ее основная тема в том, что малая родина для каждого из нас начинается с нашей семьи. Поэтому очень много работ Эдуарда Матюшонка посвящены семейному ковчегу. К примеру, будет показана картина "Хлеб". На ней изображен дедушка художника, с которого начинается их семейный род. Как говорит сам художник: семья - это космос, где формируется ребенок", - рассказала Юлия Сермяжко.

Посетить выставку можно будет по 6 сентября. "Семья аккумулирует духовный, культурный и профессиональный опыт, который художник передает членам своей семьи, своим ученикам и публике. Этот проект заставит каждого из нас порассуждать о том, что для него значит его дом и семья", - отметила завотделом.

Эдуард Матюшонок родился 7 марта 1958 года в деревне Мнюта Глубокского района Витебской области. Он с детства стремится понять душу человека и разгадать тайны природы. С 1984 года художник с семьей живет и работает в Вилейке, преподает мировую художественную культуру и рисование, руководит детской художественной студией. Творческой деятельностью он занимается с 1986 года. Участвует в международных, республиканских и региональных выставках. Работы художника находятся в частных коллекциях Беларуси, США и Германии.-0-