Выставка известного латышского живописца Освальда Звейсалниекса открывается в Полоцке

10 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Персональная выставка известного латышского живописца Освальда Звейсалниекса открывается сегодня в Художественной галерее Полоцка, сообщили БЕЛТА в Полоцком историко-культурном музее-заповеднике.

Свою коллекцию в Полоцке один из ярчайших живописцев Латвии, профессор филиала Латвийской академии художеств, директор школы искусств и дизайна в Резекне Освальд Звейсалниекс представит в древнем белорусском городе впервые. Посетители выставки смогут увидеть более 30 работ латышского автора, каждая из которых излучает свет и любовь к его родной стране. Художник обладает особым чувством цвета. Яркость и экспрессия его работ никого не оставит равнодушным, уверены в музее-заповеднике. "Любовь может все, и она помогает, вдохновляет Освальда Звейсалниекса на создание работ, преумножающих в мире красоту, свет и совершенство", - так говорит о нем искусствовед Ингрида Буране.

Во время открытия выставки посетители смогут не только познакомиться с творчеством живописца, но и пообщаться с ним и его приемниками лично, что позволит более глубоко погрузиться в творчество автора.

Выставка продлится по 9 февраля.

Освальдс Звейсалниекс родился в 1944 году в Вараклянах. Окончил Латвийскую художественную академию, в 1970 году начал преподавать в школе искусств и дизайна Резекне. В своем творчестве художник прославляет пейзаж Латгалии, развивает традиции живописи на пленэре. Работы автора хранятся во многих музейных и частных коллекциях в Латвии и за рубежом.-0-