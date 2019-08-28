28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Я смотрю на старинное фото, и времен не теряется связь…" откроется 29 августа в Гомеле в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Основу экспозиции составят более 150 снимков из музейного собрания, которые представят временной отрезок от конца XIX века до 80-х годов XX. "Всматриваясь в старые, потемневшие от времени фотокарточки, можно проследить, как изменились за последнее столетие горожане: не только их одежда, прически, но и лица, выражение глаз", - рассказали в государственном историко-культурном учреждении.

Самые старые кадры, которые увидят посетители дворца, датированы 1890-и годами - это карточки из архива семьи Шустовых. "Есть семьи, для которых наш город остается родным на протяжении нескольких поколений. Фотографии из их семейных архивов - молчаливые свидетели важных событий, которые происходили в Гомеле на протяжении более 100 лет. Возможно, кто-то, увидев их, узнает своих родственников и знакомых, с интересом будет разыскивать сохранившиеся до настоящего времени здания и с удивлением открывать для себя город старый, ушедший", - предполагают организаторы.

Здесь же можно будет увидеть и снимки известных людей: братьев Лизюковых, П.О.Сухого и др.

Своеобразной выставкой в выставке станет экспозиция газеты "Гомельская праўда". В представленных коллажах и номерах издания можно будет ощутить дух эпохи, познакомившись с опубликованными в периодике разных времен меткими выражениями государственных деятелей.

Выставка "Я смотрю на старинное фото, и времен не теряется связь…" станет часть юбилейного проекта "Коллекции музея - к 100-летию музея"и будет работать до 20 октября.-0-