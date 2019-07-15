Выставка японской графики откроется 22 июля в выставочном зале LIBRA в Минске

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция японской графики "Картины ускользающего мира" откроется 22 июля в выставочном зале LIBRA в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА куратор проекта Денис Барсуков.

На выставке будет представлено более 60 гравюр известных японских мастеров эпохи Эдо XVII - первая половина XIX веков. Это период расцвета не только в изобразительном искусстве Японии, но и в литературе, поэзии, театре. Слава признанных шедевров ксилографии, созданных такими мастерами, как Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ, Утагава Кунисада, Китагава Утамаро быстро вышла за пределы Японии.

"Ксилография - уникальная печатная графика, характерная именно для Японии. Ее отличает высокое мастерство исполнения, очень утонченное изображение, а также лаконичность и выразительность. Среди художников того времени самые известные Кацусика Хокусай и Андо Хиросигэ. Эти мастера оказали большое влияние на европейское искусство (импрессионизм, постимпрессионизм) и на формирование стиля модерн. К примеру, Ван Гог копировал работы Андо Хиросигэ и многие другие художники использовали приемы, характерные для графики Японии, уже в своем искусстве", - рассказал Денис Барсуков.

Цветная гравюра не имела аналогов в странах Дальнего Востока. В Японии же была необычайно популярна: ею украшали интерьеры домов, использовали в качестве афиш для театральных постановок, рекламы чайных домов. "Цветение сакуры, заснеженные вершины священной горы Фудзи, портреты красавиц-гейш и актеров кабуки, сражения императоров и самураев - все это стало предметом вдохновения для художников столицы Японии. Задача выставки - познакомить с искусством Японии, которое приносит людям радость от созерцания всей этой красоты", - добавил куратор проекта.

Выставка будет работать по 22 сентября. В это время запланированы мастер-классы по созданию открыток и свитков в технике сумиэ, игре на флейте сякухати, созданию оригами, проведению чайной церемонии и искусству одевания кимоно.-0-