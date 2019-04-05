Выставка к 100-летию музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля открылась в Москве

5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выставка, посвященная 100-летию одного из старейших музейных учреждений Беларуси - Гомельского дворцово-паркового ансамбля, открылась в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"В истории каждого государства есть величайшие памятники архитектуры, которыми оно гордится и восхищается. Есть среди них и те, которые стали достоянием человечества, поскольку известность их перешагнула границы государств и времени. К ним, несомненно, относится и Гомельский дворцово-парковый ансамбль", - отметил на вернисаже старший советник посольства, руководитель Делового и культурного комплекса Василий Черник.

С историей Гомельского дворцово-паркового ансамбля связана жизнь и деятельность выдающихся личностей российского государства, государственных и военных деятелей Румянцевых и Паскевичей. А в Москве в бывшей усадьбе графа Петра Румянцева-Задунайского, построенной русским зодчим Василием Боженовым, в настоящее время расположена центральная часть посольства Беларуси в России.

"На выставке представлены исторические фотографии, рассказывающие о первых музейных экспозициях и экспонатах, - рассказала директор музея "Гомельский дворцово-парковый ансамбль" Оксана Торопова. - Ретроспекция, состоящая из нескольких фотоблоков, дает возможность проследить, как менялся облик дворцово-паркового ансамбля с течением времени, периодах его восстановления, реставрации. Современные снимки знакомят с объектами дворцово-паркового ансамбля и экспозициями, которые работают в настоящее время. В экспонатах и фотографиях - наиболее интересные музейные коллекции, а также предыстория музея и творчество современных художников, посвященное дворцово-парковому ансамблю".

О белорусско-российских исторических, культурных связях говорила на вернисаже профессор кафедры истории России исторического факультета Московского государственного педагогического университета доктор исторических наук Галина Аксенова. "Гомельский дворцово-парковый ансамбль - памятник мировой культуры. И такие историко-культурные явления, переплетенные во всемирной истории, как древний и прекрасный город над Сожем, упомянутый еще в Ипатьевской летописи, и династии Румянцевых и Паскевичей невозможно разделить", - подчеркнула она.

Открытие выставки посетили представители Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ, творческой интеллигенции Москвы, белорусской диаспоры, журналисты российских и союзных СМИ.

Гомельский дворцово-парковый комплекс включает дворец Румянцевых и Паскевичей, часовню-усыпальницу князей Паскевичей, "Зимний сад", смотровую башню, а также старинный парк - памятник природы и садово-паркового искусства середины XIX века. Собрание музея - одно из богатейших в Беларуси. В его фондах хранится примерно 250 тыс. предметов.-0-

Фото посольства Беларуси в России