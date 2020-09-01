Выставка к 120-летию белорусского писателя Сымона Барановых открылась в Национальной библиотеке

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Честный гражданин", посвященная 120-летию со дня рождения белорусского писателя Сымона Барановых, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА рассказали в отделе обслуживания специализированными фондами НББ.

Организаторы экспозиции представили сборник рассказов "Злосць", повести "Чужая зямля", "Межы", "Новая дарога". Посетители могут познакомиться с повестью для детей "Пастка", романом "Калі ўзыходзіла сонца", сборником "Новая дарога", а также произведениями писателя в журналах и литературных сборниках. Дополняют выставку критические материалы о его жизни и творчестве.

"Молодой писатель хотел создавать новые романы, повести. Он умер в расцвете сил далеко от родной Беларуси. Обстоятельства сложились так, что Сымон Барановых не смог осуществить свои творческие планы, которых у него было множество. Но и то, что он успел сделать, ставит его имя рядом с лучшими прозаиками того времени. Его произведения - самобытная, интересная и яркая страница в развитии национальной литературы", - отметили в библиотеке.

Сымон Барановых был корреспондентом белорусских газет. Основной темой творчества стала деревня, происходившие там в 1920-1930-е социальные процессы. В 1927 году опубликовал первый рассказ "У млыне". Работал в Белорусском радиоцентре, затем - ответственным секретарем журнала "Беларусь калгасная", в библиотеке Дома писателя. Дружил с Янкой Купалой. После выхода в 1936 году в свет повести "Новая дарога" оставил службу и решил полностью посвятить себя художественному творчеству.

Экспозиция будет работать по 11 ноября.-0-