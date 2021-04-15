Выставка к 60-летию первого полета человека к звездам открылась в Минске

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "108 минут. Дорога в космос", посвященный 60-летию первого полета человека в космос, открылся сегодня в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества пилотируемый космический полет. Ракета-носитель "Восток" с кораблем "Восток-1", на борту которого находился первый космонавт, была запущена с космодрома Байконур. Полет длился 108 минут.

На выставке представлены уникальные артефакты, многие из которых никогда ранее не экспонировались в Беларуси. Из собраний российских музеев демонстрируются фотографии семейного архива Юрия Гагарина, а также тот самый скафандр, в котором он совершил полет.

"Это на самом деле космический проект, который нас всех объединяет. Я хотел бы поблагодарить своих коллег за то, что они его сделали, а также наших российских коллег за помощь в организации и, конечно, представителей наших белорусских органов власти, ДОСААФ, которые тоже приложили к этому свои усилия", - отметил директор Национального исторического музея Александр Храмой.

Кроме того, посетители смогут увидеть бортовой журнал первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Интерес, безусловно, привлекут автографы, которые сняты с входной двери в номер 305 гостиницы "Космонавт" на космодроме Байконур. Именно в нем жил перед своим полетом Юрий Гагарин, а теперь по традиции космонавты перед своими полетами тоже здесь живут. У них принято перед тем, как отправиться на стартовую площадку, оставить на двери свою подпись. Здесь можно увидеть автографы космонавтов из России, Беларуси, Франции, Германии, Польши и США.

Важное место на выставке занимают экспонаты, рассказывающие о белорусских космонавтах Петре Климуке, Владимире Коваленке, Олеге Новицком. Среди них - скафандр "Сокол", элементы космического снаряжения, оборудования, образцы питания. Также на выставке показаны материалы о современной космонавтике Беларуси и России.

"Я горжусь тем, что лично знаком с Олегом Новицким, который является большим патриотом своей страны. Еще будучи заместителем директора исторического музея, я принимал участие в передаче им своих космических предметов в Музей современной белорусской государственности. В историческом музее находятся уникальные вещи. Хотел бы также высказать благодарность НАН Беларуси за сотрудничество. Беларусь тоже является космической державой. Конечно, до Роскосмоса нам далеко, но мы гордимся, что уроженец Беларуси Олег Новицкий сейчас является главным человеком в галактике - командиром Международной космической станции. Надеюсь, что этот проект - только начало большой деятельности исторического музея, которая никогда не прекращалась, но вышла на космический уровень", - поделился директор музея.

В торжественном открытии выставки принял участие временный поверенный в делах посольства России в Беларуси Петр Фролов. "Я благодарен всем, кто принял участие в реализации данного проекта. Он подчеркивает историческую общность, приверженность прошлому, желание идти в будущее сообща, поскольку такая дата, как первый полет человека в космос, безусловно, значима. Она является результатом труда всего советского народа, всех 15 республик Советского Союза. Первый полет к звездам, который осуществил наш соотечественник - это реализация тысячелетней мечты всего человечества", - сказал он.

"12 апреля 1961 года - это одна из самых ярких дат в истории человечества. В этот день 60 лет назад человек впервые покинул Землю и оказался в космическом пространстве. 108 минут полета Юрия Гагарина начали новую эпоху человечества, эпоху покорения космоса, который казался таким далеким и недостижимым, и стал доступным для исследований и мирного использования только благодаря ему", - подчеркнул летчик-космонавт Олег Новицкий в приветствии с борта Международной космической станции.

Художественная часть выставки представлена графикой космонавта Алексея Леонова, скульптурами авторства народного художника Беларуси Ивана Миско, полотнами заслуженного деятеля искусств Беларуси Николая Опиока, работами известного фотографа, лауреата международной премии World Press Photo Юрия Иванова.

Племянница первого космонавта Наталья Гагарина уверена, что космос объединяет людей. "Первый полет в космос действительно открыл дорогу во вселенную, он и сегодня объединяет всех людей. Космонавты из разных стран, которые сегодня летают на МКС, они не спрашивают друг у друга, какой ты национальности, ведь мы все с вами земляне", - добавила она.

"В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить Национальный исторический музей за такую выставку. Она действительно просто необыкновенной красоты, здесь чувствуется космос. Мне от имени семьи и родственников Юрия Гагарина хочется также поблагодарить здесь присутствующих, а вообще всех людей, которые помнят эту дату. Без сомнения, первый полет был подвигом, но вы знаете, мне кажется, что еще большим подвигом была его жизнь уже после полета. Юрий Гагарин жил по совести, вкладывал ее в любой свой поступок. Именно поэтому мы сегодня помним и храним это имя с любовью и большим уважением", - заключила Наталья Гагарина.

Выставочный проект знакомит белорусов и гостей страны с интереснейшими страницами покорения космоса. Во время работы выставки "108 минут. Дорога в космос" будут проводиться культурные мероприятия для разных категорий посетителей.

Проект реализуется совместно с Объединенным мемориальным музеем Ю.А.Гагарина, Смоленским государственным музеем-заповедником, Научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, Фондом популяризации пилотируемой космонавтики "Космос - это мы!", Национальной академией наук Беларуси, музеем авиационной техники Минского аэроклуба ДОСААФ, другими учреждениями и организациями Беларуси и России при поддержке Министерства культуры, посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, представительства Россотрудничества в Беларуси - Российского центра науки и культуры в Минске.

Посетить выставку можно до 31 мая.-0-