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Выставка к 80-летию художника-оформителя Владимира Кондратьева открылась в Минске

Культура 20.08.2019 | 18:27
Фото museums.by
Фото museums.by

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Ритм-Квант", приуроченная к 80-летнему юбилею художника-оформителя Владимира Кондратьева, открылась сегодня в Музее истории театральной и музыкальной культуры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Профессиональная деятельность Владимира Кондратьева тесно связано с белорусским музейной делом, он автор художественного оформления в разные годы экспозиций Музея истории Академии наук БССР, Музея литературы в Витебске, Музея истории театральной и музыкальной культуры, Музея Владимира Мулявина в Белгосфилармонии, Музея современной белорусской государственности.

Кроме того, он оформил экспозиции краеведческих музеев в Лепеле, Светлогорске, Ивенце и Столине. Плодотворно сотрудничает с Национальным историческим музеем Беларуси, с его участием прошли выставки "Слуцкие пояса", "Война 1812 года в истории Минска" и другие. Владимир Дмитриевич - автор и исполнитель художественной концепции выставки "1937 год в жизни советской Смоленщины" в мемориальном комплексе "Катынь" (Россия).

"Я позиционирую себя всю жизнь как художник-оформитель. Все свои работы я сфотографировал, отсканировал и представил в формате фильма на экране, размещенном в центре зале. Это кино будет демонстрироваться в течение полудня и показывать всю мою деятельность, - рассказал Владимир Кондратьев. - Кроме того, на выставке представлены около 30 моих творческих работ. Как любой художник, я всю жизнь делал наброски. Ведь наброски - это основная составляющая, без которой деятельность любого человека, занимающегося искусством, невозможна".

Как пояснил художник, выставка называется "Ритм-Квант", потому что квант - это мельчайшая частица света, энергии, а его работы - частица искусства. "В экспозиции показаны в основном работы, сделанные в советский период, в которых ощущается энергия молодости", - добавил Владимир Кондратьев.

Выставка "Ритм-Квант" будет демонстрироваться по 1 сентября. -0-

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Теги
выставка, искусство, Минск, музей
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