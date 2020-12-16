Выставка к юбилею областной организации Союза художников откроется в Витебске 17 декабря

16 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске с 17 декабря в Художественном музее будет открыта выставка произведений местных художников, членов Витебской организации Белорусского союза художников (БСХ), сообщили БЕЛТА в учреждении.

Выставочный проект посвящен 50-летию областной организации БСХ. Музей продолжает традицию презентовать современное искусство витебских авторов, которые создают свои произведения в разных техниках и направлениях, отражают современные тенденции развития не только белорусского, но и мирового искусства, всегда остаются верными своему творчеству и пути самореализации.

Сегодня в областную организацию БСХ входит 96 художников. Среди них живописцы, графики, скульпторы, мастера декоративно-прикладного творчества, искусствоведы. "На выставке представлены произведения реалистической, абстрактной живописи и графики, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Многие работы узнаваемы благодаря сложившемуся авторскому стилю, как например, работы Сергея Сотникова, Евгения Пшенко, Алексея Кравченко, Леонида Медведского, Виктора Шилко, Олега Сковородко и других. Выставка представлена работами авторов разных поколений", - отметили в музее. У организаторов не было задачи выдержать единство темы, главное - показать уникальность и своеобразие каждого художника.

Выставка будет работать по 17 февраля 2021 года.-0-