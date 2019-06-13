13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Казимир Малевич и XXI век" показывает сплав народного и современного искусства Беларуси, заявил на торжественном открытии экспозиции в Национальном центре современных искусств Беларуси его директор Сергей Криштапович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этой выставкой мы показываем, что белорусское народное искусство и искусство ХХІ века являются сплавом, который будет формировать наше последующее искусство как минимум в этом столетии, - сказал Сергей Криштапович. - Мы постарались соединить этнографическое наследие нашего народа с теми экспериментами, которые художники пытаются интуитивно разрабатывать и воплощать в живописи".

В экспозиции представлено более 130 картин 57 белорусских художников, развивающих традиции школы Казимира Малевича. В их числе Александр Соловьев, Александр Досужев, Сергей Кирющенко, Александр Малей, Анатолий Кузнецов, Виктор Шилко, Зоя Литвинова, Виталий Чернобрисов, Сергей и Эвелина Криштаповичи, Борис и Иван Семилетовы, Леонид Хоботов.

Впервые в Минске представлена картина, предположительно, авторства Казимира Малевича "Человек с лопатой" из фонда Гродненского государственного историко-археологического музея. Картина датируется 1920-ми годами.

Выставка "Казимир Малевич и XXI век" будет работать по 1 сентября. Она является частью масштабного проекта "Европейские игры - европейское искусство", куда входит и экспозиция "Спорт - это высокое искусство". Организаторами проекта выступают Министерство культуры и Национальный центр современных искусств при поддержке фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", Гродненского государственного историко-археологического музея, Музея древнебелорусской культуры НАН.

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