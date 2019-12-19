Выставка керамики эстонского художника открылась в Минске

19 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Выставка керамики эстонского художника Каури Калласа в канун Рождества и Нового года открылась в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На ее презентации Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев отметила важность развития белорусско-эстонских культурных связей, которые постоянно укрепляются. "Культурные контакты между нашими странами обеспечивают прочую основу развития всего комплекса белорусско-эстонского взаимодействия, - подчеркнула глава дипмиссии. - Как раз в канун католического Рождества самобытный художник из Эстонии Каури Каллас привез в Минск 24 работы". Эта цифра не случайна, ведь праздник наступает ночью 24 декабря.

Мерике Кокаев рассказала о творчестве эстонского мастера и необычном стиле его работ. "Мастерская Каури Калласа расположена в старой части Таллина, а выставленные им в Минске работы словно окунают в волшебную предновогоднюю атмосферу эстонской столицы", - подчеркнула дипломат.

Мерике Кокаев (слева) и Каури Каллас (справа)

В свою очередь автор произведений обратил внимание, что все керамические скульптуры специально создавались им для выставки в Беларуси. Также он отметил, что страну посещает впервые. По его словам, персональная выставка в Минске - это своего рода подведение итогов работы за год. Творческие работы также отображают непростые внутренние процессы становления молодого мастера. "Мои работы - это мое восприятие мира, это юмор, это воображение и творческая фантазия", - рассказал художник.

В мероприятии приняли участие дипломаты, творческая интеллигенция, художники.-0-

Фото Алины Гришкевич