Выставка ко Дню влюбленных откроется в Минском планетарии

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Ты - мой космос", приуроченная ко Дню влюбленных, откроется 9 февраля в Минском планетарии, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции будут представлены абстрактные и концептуальные работы художника и дизайнера Светланы Воробей, выполненные в линейной авторской технике. "Автор в живописных работах создает чувственное цветовое и энергетическое пространство, бесконечное, как космос, центром которого может стать каждый влюбленный", - сказали организаторы.

Завершится первый выставочный день показом полнокупольного фильма "В глубины Вселенной" и экскурсией по звездному небу.

Выставку "космических" эмоций можно будет посетить до 22 февраля.-0-