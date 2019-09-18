Выставка конструктивной скульптуры открылась в Минске

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Пространство в скульптуре" открылась в Национальном центре современных искусств Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция состоит из 35 работ 25 отечественных и зарубежных авторов, которые представляют все виды пластических искусств, организована совместно с концептуальной галереей "Брама". Конструктивные (полые, силуэтные, контурные) скульптуры выполнены в металле, стекле, дереве, текстиле, керамике.

"Свои работы представляют скульптор-станковист Александр Шапо, скульптор Андрей Воробьев, областной художник Игорь Адамович, текстильщик Татьяна Козик, работающая в металле, Денис Кондратьев, Аня Клименко, Игорь Леонтьев, именитый теоретик и практик авангардного искусства Александр Малей из Витебска и многие другие, - рассказала куратор выставки Лариса Финкельштейн. - Это абсолютно эксклюзивный подход к форме, пространству и материалу. У каждого художника свой мир, и он его наложил на мой мир, таким образом получился совершенно необыкновенный проект".

"Иногда наступает время безраздельного верховенства пространства, когда рождаются произведения пластических искусств. Их образы развиваются в пространстве, они неизбежно вторгаются в него и заполняют собой. Шедевры остаются жить в пространстве ландшафта, архитектурных ансамблей, городских улиц и в небе над скоростными трассами, путепроводами и мостами. Понятие пространства уже давно получило множество интерпретаций: художественное, музыкальное, той или иной национальной культуры или субкультуры, личное, психологическое", - отметила искусствовед.

Главная цель проекта - создать "почти интимные отношения" между внутренним пространством и произведением искусства и формой. "Пространство, взятое нами под защиту, безусловно, принимает заданную форму, но процесс этот останавливается лишь на очертании, контуре, силуэте, - пояснила она. - Не было никаких ограничений ни в теме, ни в величине, формате или материале - надо было лишь сделать скульптуру, обозначенную контуром, силуэтом. Тем самым я предложила поиграть контуром как очень важным средством выразительности и сделать какое-то пространство душой скульптуры. Кто как справился и понял - можно увидеть на выставке".

Экспозиция будет работать по 19 октября.-0-