Выставка копий старинных карт откроется в Национальном историческом музее

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Беларусь на старинных географических картах" на полях фестиваля "Прадмова" откроется 14 июня в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции представят более 30 карт, выполненных на акварельной бумаге с использованием цифровых технологий, что позволяет максимально точно воспроизвести их аутентичность и сделать практически неотличимыми от оригинала.

На выставке будут показаны географические карты Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Европы и мира. Древние географические карты представляют собой уникальные исторические артефакты. "В них, как и на картинах великих художников или в архитектурных шедеврах, мы видим материальный слепок прошлого, время может остановиться. Копии географических карт, по сути, трансформируют в своем визуальном образе весь жизненный опыт их создателей, - отметили организаторы. - Своими руками средневековые картографы и художники создали для нас не просто географические карты, а своеобразные порталы для перемещения, визуальную машину времени, которая переносит нас в прошлое".

Проект "Беларусь на старинных географических картах" будет работать по 9 июля.

Организаторами выставки выступают Национальный исторический музей, общество "Беларуская філасофская прастора", Летучий университет, издательский центр "Экономпресс".-0-