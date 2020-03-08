Выставка "Копилка добрых мелочей" откроется 9 марта в Национальном историческом музее

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Копилка добрых мелочей" откроется 9 марта в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Выставка "Копилка добрых мелочей" - первый совместный проект, организованный при участии ОАО "АСБ Беларусбанк", на котором представлены предметы из коллекции банка. Несколько десятков редких копилок заполнят витрины и расскажут о том, как люди во все времена бережно собирали и хранили не только деньги, но и предметы, которые имели для них важное значение. Коллекция уникальных открыток конца XIX - начала XX века напомнит посетителям, насколько важно сберечь каждое воспоминание и каждый фрагмент вдохновляющего прошлого. Также выставка дополнена уникальными предметами из частной коллекции лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова.

"Главная идея проекта - создать интерактивное выставочное пространство, раскрывающее образ банка как места для добрых, хороших дел, где реализуются социальные и культурные проекты, поддерживается национальная культура, ценятся простые вещи и работают отзывчивые люди. Копилка или открытка, особенно обладающие долгой историей, становятся ценностью как для человека, так и музея. Люди во все времена и особенно сегодня ценят "добрые мелочи", которые представляются в материальных предметах (монетках, значках, игрушках) и нематериальных категориях (словах, мыслях, поступках, делах, воспоминаниях)", - отметили в банке.

"Копилка добрых мелочей" предлагает посетителям принять участие в мастер-классах и сделать памятные снимки на специально организованной интерактивной фотозоне. Во время церемонии открытия будет подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным историческим музеем Беларуси и ОАО "АСБ Беларусбанк", что позволит укрепить партнерские отношения и осуществить множество новых совместных проектов.

Для посетителей выставка будет работать с 10 по 29 марта.-0-