Выставка "Лучи света. Судьба женщины в годы холокоста" открылась в Национальном историческом музее

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Лучи света. Судьба женщины в годы холокоста" открылся сегодня в Национальном историческом музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выставку представляет мемориальный комплекс "Яд ва-Шем". Это не просто музей, но и исследовательский институт. И его главная задача - восстановить как можно больше имен и судеб, - сказала первый секретарь посольства Государства Израиль в Беларуси, директор Израильского культурного центра "Натив" Екатерина Литвак. - Мы говорим о трагедии шести миллионов, но на самом деле - это шесть миллионов трагедий. Только на территории Беларуси было уничтожено свыше 800 тыс. евреев, что составляет треть всех жертв. Белорусская земля как никто знает и помнит трагедию еврейского народа".

Фотовыставка состоит из девяти тематических блоков: любовь, материнство, оказание помощи ближним, сохранение женственности, сопротивление и спасение, дружба, вера, забота о питании, творчество. Все они связаны с тяжестью жизни людей в годы холокоста и рассказывают о судьбе еврейских женщин, их выборе, душевной стойкости, сопротивлении злу и жестокости, с которыми им пришлось столкнуться.

"Эта экспозиция основана на архивах, исследованиях, показаниях и фотографиях. Роль женщин в те годы была существенна, ведь многие мужчины ушли воевать. Так получилось, что вся забота тяжелым грузом легла на женские плечи. Несмотря на все те ужасы, с помощью своей силы женщины могли сохранять жизнь. Здесь находят отражение темы любви, дружбы и всего того, что позволяло оставаться людьми", - добавила Екатерина Литвак.

Каждый тематический блок демонстрирует масштаб чудовищной трагедии, а также повествует о лучах добра, надежды и света, которые искали и находили в себе еврейские женщины в условиях, противоречащих представлениям о человечности.

Во время открытия директор Национального исторического музея Александр Храмой отметил, что еврейский народ, как и белорусский, пострадал от нацизма и бескомпромиссно боролся с ним. "Надеюсь, что эта выставка не оставит наших посетителей равнодушными. Она обязательно тронет каждого", - сказал он.

"К сожалению, из года в год остается все меньше выживших свидетелей, - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман. - Выставки и музеи - это те места, которые нужны и нам, и молодому поколению. Многочисленные гетто были созданы после оккупации на территории Беларуси. Мы помним о всех погибших, чтобы не забыть, к чему ведут ненависть, семитизм, ксенофобия, и сделаем все, чтобы это не повторилось".

Выставка подготовлена мемориальным комплексом истории холокоста "Яд ва-Шем", расположенным в Иерусалиме. Проект реализован благодаря сотрудничеству Национального исторического музея с Израильским культурным центром "Натив" при посольстве Израиля в Беларуси.

"Лучи света. Судьба женщины в годы холокоста" уже была ранее представлена в музее истории Великой Отечественной войны. В Национальном историческом музее экспозицию можно увидеть по 1 декабря включительно.-0-