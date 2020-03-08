Выставка "Марткоты" проходит в Минске

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Марткоты" проходит по 3 апреля в Минске в Президентской библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Экспозиция предлагает посетителям ознакомиться с художественными полотнами Анны Силивончик и Татьяны Гардашниковой, "Ее Дюжину (12 влюбленных котов)" Ираиды Шутовой, пейзажными картинами Сергея Писаренко, где спрятались котики, рисунками создателя сайта Сats-n-dreams Сергея Стельмашонка.

Продолжит кошачью тему книжная выстака. На ней представлены произведения, в которых кошки являются главными героями, и те книги, где авторами созданы хрестоматийные кошачьи образы: кот ученый, кот Матроскин, Чеширский кот, кот Бегемот, кот Базилио.

"Кошки - прекрасные, своенравные, грациозные создания. Эти животные, известные с древности, были объектом поклонения и обожествления. Образ кошки давно занял определенное место в человеческой культуре. Котов изображали многие знаменитые художники. Немало прекрасных художественных произведений, знакомых с раннего детства, оставили в нашей памяти яркий "кошачий след", - рассказали в учреждении.-0-