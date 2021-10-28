Выставка мастера пейзажа Павла Димитриади откроется в Могилеве

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка пейзажиста и автора герба Могилевской области Павла Димитриади откроется сегодня в областном художественном музее имени П.В.Масленикова. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

"Персональная выставка Павла Димитриади "Ад роднай зямлі, з роднай крыніцы" приурочена к 60-летнему юбилею художника, - отметили в музее. - В экспозицию войдет порядка 30 произведений, созданных в разные периоды творчества мастера. Работы выполнены в различных жанрах и техниках, которые раскрывают творческую индивидуальность автора, наглядно демонстрируя его профессионализм и высокую культуру живописи".

Выставка стала своеобразным итогом многолетней и кропотливой работы живописца. Большая часть представленных на ней произведений отражает неповторимую красоту белорусской природы. Однако здесь можно увидеть и южные морские пейзажи: мастер имеет греческие корни и колоритные заграничные ландшафты также не оставляют его равнодушным. "Павел Димитриади пишет картины, наполненные особым трепетом, вдохновением и настоящей просветленной любовью к родной земле, - рассказали в музее. - Пейзажи для художника уже давно стали микрокосмом и связью с духовным миром, выражением своей философии и отношения к жизни".

Павел Димитриади является участником многочисленных пленэров, которые в разное время проводились как в Беларуси, так и за ее пределами.-0-