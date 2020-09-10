Выставка мастеров белорусского пейзажа проходит в Национальном художественном музее

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Малая родина - Большая земля" проходит в Национальном художественном музее Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В экспозиции представлены произведения мастеров, которые имеют сложившийся, узнаваемый творческий почерк. Это уроженцы практически всех областей Беларуси, поколение белорусских художников XX столетия. "Интерес к большим и маленьким городам, селам, местечкам проявляется благодаря человеку, создающему и прославляющему их самобытную историю, воспевающему их простую и вместе с тем притягательную красоту", - отметили в музее.

Большая часть представленных в проекте картин - пейзажи. "Существуют объективные причины популярности этого жанра среди художников и любителей искусства. Одна из них - уникальный белорусский ландшафт местности. Простая и внешне неброская природа, поля и луга, полоски леса, озера и берега в оптике художников превращаются в большой и могучий организм. Это открывает монументальность, силу и глубину в каждом, на первый взгляд, случайном мотиве. Таковы работы Виктора Громыко, Виталия Цвирко, Владимира Пасюкевича, Николая Исаенка, Евгения Зайцева", - рассказали организаторы.

Полотна Николая Казакевича, Дмитрия Алейника, Роберта Ландарского пронизаны элегическим настроением. Романтика трудовых будней и праздника воплощена в работах Виктора Марковца, Ивана Стасевича, Мая Данцига, Михаила Севрука. Шепот древних легенд слышится в полотнах Леонида Щемелева, Валентина Савицкого, Владимира Кожуха. Величие монументальных конструкций промышленных сооружений, интенсивность ритмов, выразительность эффектов характерна для индустриальных пейзажей Натана Воронова, Антона Корженевского.

Посетить выставку можно по 25 октября.-0-