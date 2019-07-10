Выставка "Мелодия скульптуры" открылась в Бресте в честь 1000-летия города

10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась выставка "Мелодия скульптуры", посвященная 1000-летию города, передает корреспондент БЕЛТА.

Инициатором выставки стало региональное отделение Белорусского союза художников, а организовали и создали экспозицию члены секции скульптуры БСХ. Авторами объемных композиций являются 47 художников-скульпторов со всей Беларуси. Среди них как известные мастера - Анатолий и Иван Арцимовичи, Эдуард Астафьев, Сергей Оганов, Леонид Тарабуко, Павел Герасименко, Василий Тимашов, Денис Кондратьев, Игорь Зосимович, Артем Медведев, Виктор Копач, Евгений Колчев, Алексей Сорокин, Павел Леонов, - так и молодые художники, чей путь в искусстве только начинается. На суд зрителей они представили 65 своих лучших произведений. Работы выполнены из различных материалов: пластика, металла, дерева, камня, бронзы.

Руководитель секции скульптуры БСХ Александр Шаппо заметил, что выставка скульптуры, как и сама профессия скульптора, сложное дело. Требуются большой труд, знание материала, любовь к своей профессии, преданность искусству. "Мы не могли не откликнуться на юбилей города, который все любим, - отметил Александр Шаппо. - Решили провести выставку именно белорусской скульптуры. Думаю, это будет большое событие в культурной жизни Бреста".

Концепцию проекта пояснил один из его авторов скульптор Иван Арцимович. "Мы умышленно не привязывали тематически выставку к юбилею города. Хотели показать максимальный диапазон того, что сегодня происходит в белорусской скульптуре: насколько она меняется, какие темы волнуют современных художников, с какими идеями они в ближайшем будущем выйдут на улицы белорусских городов в виде монументальной пластики. Скульптура, которая представлена в выставочном зале, это своего рода лаборатория, экспериментальное поле для искусства, которое спустя время станет частью какого-то общественного пространства", - сказал Иван Арцимович.

Директор ООКЦ Светлана Коржук поблагодарила инициаторов и организаторов выставки за такой подарок к юбилею Бреста. "Это не просто выставка. Это настоящее культурное событие республиканского уровня. Каждое произведение отличает высокий профессионализм и глубокая философия. Меня выставка по-настоящему удивила", - призналась Светлана Коржук. Она пожелала художникам творческого долголетия, новых идей и замыслов.

Выставка будет работать по 24 июля.-0-

Фото Вадима Якубёнка