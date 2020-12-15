Выставка "Миграция в эпоху глобальных перемен" открылась в Национальной библиотеке

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая книжная выставка "Миграция в эпоху глобальных перемен", посвященная Международному дню мигранта, открылась в Национальной библиотеке, сообщили БЕЛТА в отделе обслуживания официальными документами библиотеки.

"Люди перемещаются с места на место с незапамятных времен. Одни переезжают в поисках лучшей работы, образования, экономических благ или для воссоединения с семьей, другие вынуждены бежать от конфликтов, терроризма или нарушений прав человека. Растет число тех, кто снимается с мест в результате последствий изменения климата, стихийных бедствий или других факторов экологического характера. В современном мире наблюдается перемещение людей в беспрецедентных масштабах. В 2000 году в мире число мигрантов составляло порядка 173 млн, а в 2019-м уже достигло 272 млн. По оценкам экспертов, каждый 35-й житель планеты - мигрант, живущий и работающий за пределами своей страны", - отметили в библиотеке.

Выставка насчитывает около 100 документов. Большую часть экспозиции составляют документы международных организаций (ООН, МОМ, ОБСЕ, МОТ), Европейского союза. Это книги, периодические издания, мимеографированные материалы ООН на русском, немецком и английском языках. Экспозиция поделена на тематические разделы: международная миграция и миграционное право, объемы и динамика международной миграции, миграционная политика и сотрудничество в сфере миграции, международная трудовая миграция, миграционные процессы в Республике Беларусь. Выставка будет полезна специалистам в области международных отношений, юристам, политологам, научным сотрудникам, преподавателям, студентам высших учебных заведений, а также всем, кто интересуется современными теориями и проблемами миграции.

"В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года содержится признание позитивного вклада миграционных процессов в устойчивое развитие. 11 из 17 целей в этой области содержат задачи и индикаторы, которые применимы к миграции и мобильности. Главный принцип Повестки "никто не будет забыт" применим ко всем людям, включая мигрантов", - обратили внимание в библиотеке.-0-