Выставка "Мінск, ты сэрца Беларусі" откроется 26 марта в галерее "Университет культуры"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Мінск, ты сэрца Беларусі" II Минского городского открытого конкурса изобразительного искусства, скульптуры и декоративно-прикладного искусства учащихся детских школ искусств белорусской столицы пройдет с 26 марта по 9 апреля в художественной галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

В экспозиции будут представлены работы учеников столичных детских художественных школ искусств. "Представленные на выставке работы демонстрируют жанрово-стилевое и тематическое разнообразие изобразительной деятельности учащихся, органично сочетают в себе традиционные и новаторские подходы. Произведения юных художников показывают чистый, любимый город, отражают непосредственность их мировосприятия, в чем-то наивный и в то же время по-своему мудрый взгляд на окружающую действительность", - отметили организаторы.

Выставка проводится в Год народного единства, когда основными приоритетами являются развитие и поддержка творческих инициатив, организация комплекса культурных мероприятий с участием одаренной и талантливой молодежи, воспитание чувства патриотизма и уважения к своей Родине у молодого поколения.

II Минский городской открытый конкурс изобразительного искусства, скульптуры и декоративно-прикладного искусства проводится раз в два года и является результатом изучения городских пейзажей и жизни Минска. "Конкурс отражает не только многообразие творчества юных дарований, но и высокий профессиональный уровень преподавателей школ искусств. Между педагогами и учащимися, объединенными процессом художественной деятельности, постоянно происходит обмен знаниями и опытом. Именно мастерство преподавателей во многом содействует раскрытию одаренности детей, формированию их как разносторонне развитых личностей, способных к эстетическому переживанию и творческому самовыражению", - подчеркнули организаторы.-0-