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14 сентября 2021, 08:38

Выставка "На пути к единству" отразит историю Гомельского региона в документах, фото и живописи

Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "На пути к единству" отразит историю Гомельского региона в документах, довоенных фото и живописных полотнах, сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении "Гомельский дворцово-парковый ансамбль".

Экспозиция разместится в колонном зале дворца Румянцевых и Паскевичей. Она приурочена к 17 сентября - Дню народного единства. Выставка напомнит, что единству предшествовал долгий период национально-государственного строительства. Экспонаты иллюстрируют сложный процесс строительства национального белорусского государства, определенная роль в котором была отведена и Гомельской области.

"Гомельщина также прошла тернистый путь территориально-административных преобразований в ХХ веке. Накануне 1917 года ее земли входили в состав Могилевской и Минской губерний. Гомель в этот период был центром уезда Могилевской губернии и представлял собой крупный торгово-промышленный центр и транспортный узел, который по своему экономическому потенциалу значительно превосходил Могилев. Поэтому после упразднения Могилевской губернии в апреле 1919 года была создана Гомельская губерния в составе РСФСР, состоявшая первоначально из 14 уездов. После второго провозглашения БССР в ее составе оказалась лишь юго-западная часть современной Гомельской области с городами Мозырь, Петриков, Житковичи, остальная территория оставалась в РСФСР. В результате первого укрупнения Белоруссии в 1924 году в ее состав вошли земли Гомельщины с городами Наровля, Калинковичи, Жлобин, Рогачев, Буда-Кошелево. 27 декабря 1926 года произошло второе укрупнение Белорусской Советской Социалистической Республики, куда были возвращены Речицкий и Гомельский уезды в их существующих границах, включая Гомель. Гомельская губерния в составе РСФСР, просуществовавшая с 1919 по 1926 год, была ликвидирована. Территория нашей страны после укрупнения увеличилась до 125,8 тыс. кв.км, а население - до 5 млн человек", - напомнили в учреждении.

Возвращение восточно-белорусских территорий в состав БССР стало дополнительным стимулом для объединения белорусского народа и толчком для стремительного развития экономики. К примеру, только в Гомеле в 1920-30-е годы ввели ряд крупных промышленных предприятий - "Гомсельмаш", деревообрабатывающий комбинат, станкостроительный и стекольный заводы, трикотажная и кондитерская фабрики. Население выросло до 90 тыс. человек. В Гомеле жили белорусы, русские, евреи, поляки, украинцы и другие национальные группы. "Показательно, что даже для деловой документации во всей стране использовались штампы и печати на 4 языках - белорусском, русском, польском и идише. На полиэтничность жителей были ориентированы также системы образования и культуры", - уточнили в дворцово-парковом ансамбле.

"В последующем вхождение гомельских земель в состав молодой белорусской республики проходило мирным путем - за столом переговоров, с учетом мнения всех участвовавших сторон и с поиском оптимального решения", - рассказали организаторы.

На выставке представлены материалы из музейного фонда Гомельского дворцово-паркового ансамбля - фотографии партийных и советских деятелей, руководителей и работников губисполкома, делегатов съездов, пленумов и различных конференций 1920-х годов, оригинальные документы и карты из Государственного архива Гомельской области, характеризующие территориально-административные изменения на протяжении рассматриваемого периода. Отдельным блоком представлены виды Гомеля 1920-30-х годов. Они запечатлены на ярких живописных полотнах советского художника Макса Авадьевича Бирштейна и довоенных фотографиях, которых до нашего времени дошло совсем немного. Особую ценность имеют и снимки американского фотографа Александра Артвея с гомельскими корнями, приезжавшего на малую родину в 1920-30-е годы. На них отображены памятники архитектуры, часть которых не сохранилась, виды городских улиц и площадей.

"Такие кадры позволяют почувствовать атмосферу, в которой жили и трудились люди того поколения. Именно они, эти люди, сплоченные в молодом государстве, сумели сначала преодолеть сложный период политических и социальных катаклизмов начала ХХ века, отстроить фабрики и заводы, обустроить свою мирную жизнь с ее достижениями и радостями. Это они смогли выстоять и победить в самой страшной и кровопролитной войне за всю историю человечества. Это их сплочение, их консолидация позволили в короткие сроки восстановить разрушенное хозяйство. Это ими были заложены незыблемые основы белорусской государственности, национального суверенитета: все мы - единый народ, у всех нас общая Родина - прекрасная земля Беларуси и только от нас зависит ее будущее", - подчеркнули в учреждении.

Организаторы выставки - Гомельский облисполком, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи, Гомельский дворцово-парковый ансамбль, Государственный архив Гомельской области, Гомельская областная библиотека им. В.И.Ленина. Экспозиция будет доступна с 16 сентября.-0-

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