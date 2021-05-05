Выставка "Наследники Великой Победы" откроется в Могилеве 6 мая

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка юных художников России и Беларуси "Наследники Великой Победы" откроется в Могилевском областном художественном музее имени П.В.Масленикова 6 мая, сообщили БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

Экспозиция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

"Выставка проводится в рамках международного проекта "Мир без границ". Этот проект на протяжении уже многих лет объединяет Бобруйскую студию изобразительного искусства "Радуга" и Карсунскую детскую школу искусств имени Аркадия Пластова - ведущие учреждения дополнительного внешкольного образования в сфере культуры и искусства в Могилевской области и в Ульяновской области (РФ). Автор и координатор проекта - Игорь Мотин", - отметили в облисполкоме.

На выставке будет представлено 60 живописных и графических работ, выполненных детьми на основе сюжетов семейных историй и произведений военной тематики. При написании отдельных картин ребята использовали раритеты, принесенные из дома (награды, фото). Многие работы были созданы после бесед с ветеранами, просмотра кинофильмов, прочтения книг и посещения музеев.

Выставка будет проходить до 22 июня. Затем состоится ее торжественное закрытие с вручением дипломов юным участникам.-0-