Выставка "Натхнёны Коласам" художника Анатолия Белявского откроется 21 апреля в Минске

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка пейзажей "Натхнёны Коласам" художника Анатолия Белявского откроется 21 апреля в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Якуб Колас очень любил природу, восхищался ее явлениями, прислушивался к тайнам ее жизни - загадочным и неразгаданным. В своих произведениях вдохновленный песняр белорусской природы как настоящий художник слова рисовал несравненный облик земли и родного края. Под его пером природа начинает сверкать множеством цветов и оттенков", - отметили в музее.

Среди белорусских художников-пейзажистов выделяется личность Анатолия Белявского. "Главными чертами его творчества являются лиризм и теплота воплощения красоты природы. Творцу удается досконально передать цветовую гамму и многоликие детали, что делает его картины оригинальными, неповторимыми. Художник, как и когда-то Якуб Колас, в простом находит особенное, в обычном - интересное, а природа на его полотнах будто оживает", - подчеркнули организаторы.

С начала своей творческой деятельности член Союза художников Беларуси, известный творец Анатолий Белявский написал около 3 тыс. картин. Его творчество хорошо известно в Беларуси. Его картины имеют большую популярность среди коллекционеров, многие из них находятся в известных зарубежных коллекциях. Пейзаж "Ручэй", на создание которого художника вдохновило одноименное стихотворение Якуба Коласа, находится в коллекции живописи родных писателя. Анатолий Белявский работает в разных жанрах - пейзаж, портрет, есть картины с глубоким философским смыслом, а также на исторические темы. Все работы объединены любовью к своей родной земле, загадочной красотой и только ему свойственным стилем и почерком.

"Немало попутешествовав с мольбертом по Беларуси и другим странам мира, Анатолий Иванович признается, что нигде не встречал такой прекрасной природы, как в родной стороне", - добавили в музее.-0-