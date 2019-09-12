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Культура
12 сентября 2019, 12:41

Выставка Национального музея Султаната Оман откроется в Минске 19 сентября

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Оман: жемчужина Востока. Ремесленное наследие" из коллекции Национального музея Султаната Оман откроется 19 сентября в Национальном художественном музее, сообщила БЕЛТА куратор проекта, младший научный сотрудник отдела русского и зарубежного искусства НХМ Екатерина Дасько.

Национальный музей Султаната Оман является почетным гостем по случаю 80-летия со дня основания Национального художественного музея Беларуси.

Более ста экспонатов из коллекции Национального музея Султаната Оман не только представят работы местных ремесленных мастеров, но и позволят прикоснуться к культуре, обычаям и традициям Омана.

"Ремесленное наследие этой страны - яркое отражение культуры нации, ее прошлое и настоящее, образ жизни в стране и культурные качества, которыми славится народ, включая общую веру в ислам, разнообразие культур, сосуществующих рядом, гостеприимство, щедрость и единение, - рассказала куратор проекта. - Гостеприимство - основное качество оманского народа, уходящее корнями в историю: радушный, сердечный прием гостей и сегодня является социальной и религиозной добродетелью. На выставке будут демонстрироваться традиционные приборы для подачи еды и знаменитого оманского кофе, предметы, участвующие в древнем ритуале угощения гостя".

Одним из традиционных ремесел, локализированным в небольших горных деревушках западного Хаджарского хребта, является ткачество. Экспозиция познакомит с традиционными коврами из верблюжьей шерсти и иными изделиями, сотканными местными мастерами. Разнообразные курильницы и разбрызгиватели розовой воды позволят больше узнать о культуре аромата.

Екатерина Дасько отметила, что будут выставлены и кинжалы Ханджар. "Их производство является самым многогранным из всех оманских ремесел, оно включает работу со сталью, деревом, изделиями из рога, тканью, кожей и многочисленные методы обработки серебра, - сказала она. - Ханджар состоит из рукоятки, лезвия, ножен и пояса, каждый из которых изготавливается отдельно и собирается для создания единого ансамбля".

Также будут экспонироваться традиционные костюмы, ювелирные изделия, церемониальное оружие и другие изделия ручной работы. Эти предметы имеют не только утилитарное значение, но и отражают индивидуальные и общественные ценности людей.

Выставка будет работать по 19 января.

Национальный музей Султаната Оман был основан в 2013 году. Является крупнейшим культурным учреждением Султаната Оман, демонстрирующим наследие нации начиная с самого раннего поселения на Оманском полуострове (около 2 млн лет назад) и до наших дней. Музей расположен в самом сердце столицы Омана Маскате в специально спроектированном строении. Общая площадь здания составляет 13700 кв.м, в том числе 4 тыс. кв.м выделено для 14 постоянных экспозиций, более 400 кв.м отведено под временные выставки.-0

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