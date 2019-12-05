Выставка научных работ к 20-летию Союзного государства открылась в БГУ

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Выставка научных работ к 20-летию Союзного государства открылась на факультете международных отношений БГУ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Организатором экспозиции, на которой представлены научные работы профессорско-преподавательского состава, выступила кафедра дипломатической и консульской службы факультета. Выставку открыла доцент кафедры Ольга Лазоркина. С приветственным словом к участникам обратился заместитель руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Владимир Жевняк. Он озвучил послание государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты научному сообществу факультета международных отношений.

"Уверен, что представленные на выставке научные работы как уже состоявшихся белорусских ученых, так и студентов-международников найдут реальное применение в выстраивании Республикой Беларусь и Российской Федерацией единых консолидированных действий на международной арене. Наш интеграционный проект нуждается в свежем взгляде и интеллектуальной оптимизации. Надеюсь, что молодые люди станут его активными сторонниками и строителями", - отмечается в приветствии.

На мероприятии присутствовали непосредственные очевидцы и участники создания Союзного государства - известные белорусские ученые, основатели национальной школы международных исследований.

Выставка научных работ - это не подведение итогов, а скорее продолжение научных исследований, в том числе молодежью. О своем видении научного взаимодействия в Союзном государстве рассказал студент второго курса ФМО Александр Гуринович.

Завершая мероприятие, участники выразили мнение о значимости взаимодействия ученых с государственными структурами для выработки стратегических векторов внешней политики Беларуси.-0-