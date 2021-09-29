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Культура
29 сентября 2021, 21:21

Выставка НББ "Когда глина оживает" знакомит с искусством фарфора и керамики

Фото из архива
Фото из архива

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной библиотеке Беларуси презентовали книжно-иллюстративную выставку керамики и фарфора "Когда глина оживает", собранную из коллекции изобразительных документов НББ, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"История мировой керамики удивляет обилием видов и техник, богатством наследия, созданного мастерами разных эпох и стран. Она известна с глубокой древности, когда люди начали осваивать глину, которая лежит в основе всего многообразия фарфоровых и керамических изделий и словно оживает в руках мастера. Сегодня нашу жизнь уже сложно представить без посуды, вазы, чайника, статуэтки, подсвечника и еще многих других предметов декора и интерьера, которые не только применяют в быту, но и коллекционируют", - рассказали организаторы.

На выставке представили альбомы репродукций, открытки, энциклопедии, каталоги выставок и статьи, посвященные истории керамики разных стран мира. С помощью изобразительных документов гости экспозиции смогут проследить путь развития этих изделий от самого начала до современности. "Предлагаем насладиться шедеврами знаменитых фарфоровых мануфактур из Мейсена и Севра, керамикой Пабло Пикассо, русским императорским фарфором. Кроме того, на выставке представлены изделия частных мануфактур, среди которых мастерские Франца Гарднера, Леопольда Бонафеде, завод братьев Гулиных", - отметили в НББ.

Экспозиция позволяет сравнить изделия из разных стран: Китая, Кореи, Узбекистана, Казахстана, Армении, Грузии, Литвы и Латвии. "Порадуют посетителей изображения фарфоровых фигурок, знакомых еще из советского прошлого, которые некогда были практически в каждой семье. Они и сейчас продолжают вызывать интерес многих коллекционеров, - добавили организаторы. - Стоит взглянуть и на репродукции агитационного фарфора, познакомиться с творческими экспериментами мастерской Казимира Малевича, Сергея Чехонина. Заслуживают внимания изображения, представляющие работы белорусских керамистов, среди которых Николай Михолап, Николай Пушкарь, а также работы современных мастеров: Анатолия Концуба, Николая Байрачного, Валерия и Максима Колтыгиных, Николая Нестеревского, Людмилы и Валерия Ковальчуков".

Выставочный проект дополнили книгами о многообразии видов керамики и особенностях технологии их создания. Энциклопедические издания помогут разобраться в особенностях тонкой и грубой керамики, научиться отличать фарфор и фаянс, майолику и изразцы.

Увидеть экспозицию можно по 17 октября.-0-

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