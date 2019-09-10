Выставка немецкого художника Германа Бусса "Полесская элегия. Потерянная земля" открылась в Минске

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка немецкого художника Германа Бусса "Полесская элегия. Потерянная земля" открылась в Национальном центре современных искусств Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представлены около 50 картин Германа Бусса, основная часть которых показывает, как чернобыльская катастрофа изменила землю и людей.

По словам директора центра Сергея Криштаповича, год назад Герман Бусс сам обратился к ним с предложением провести выставку, посвященную Чернобылю. "Через пейзаж и лирику честный, любящий жизнь художник выражает самого себя и свое мироощущение, а также ту философию, которая рождается от созерцания и переосмысления реальности нашего мира, - подчеркнул директор. - Я восхищен. В работах есть щемящая нотка боли и рассуждения о скоротечности жизни, но в то же время эта выставка дает большую надежду, что жизнь не останавливается".

Для создания своих картин Герман Бусс совершил несколько поездок в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, начиная с 2015 года. Самая первая поездка его настолько глубоко тронула эмоционально, что он начал дальше прорабатывать эту тему.

Четыре года назад были созданы маленькие зимние картины. В процессе работы художник прочитал много материалов о Беларуси. В первую очередь на него повлияла белорусская литература, все переведенное на немецкий язык, что смог найти, он прочитал. "Белорусская литература стала своеобразным ключом к пониманию вашей земли и меланхолии, которая затем нашла отражение в моих работах, - отметил художник. - Я очень полюбил все ландшафты, запечатленные на моих картинах, хотя в них присутствует трагизм чернобыльской катастрофы".

Изображая заброшенные белорусские дома, дороги, сцены разрушения с фотографической точностью, Герман Бусс доводит эту реальность до иллюзорности. В крупноформатных, гиперреалистичных изображениях ландшафтов любая деталь становится знаком. Важнейшим из таких знаков для художника является синяя или ярко-голубая краска - та самая, которой в Беларуси красят старые кресты и ограды на могилах, деревянные дома и заборы. Последние следы человека в зоне отчуждения отмечены яркой краской.

"Полесская элегия" - это странствие немецкого художника в другой для него пейзаж, в другую культуру, о которых посетители экспозиции тоже смогут больше узнать благодаря этому взгляду извне.

Выставка "Полесская элегия. Потерянная земля" будет работать по 29 сентября, а после отправится в Гомель.-0-