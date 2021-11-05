Выставка о героях Минского антифашистского подполья открылась в музее истории ВОВ

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА. Временная экспозиция "Руины стреляли", приуроченная к 80-летию начала антифашистского сопротивления в оккупированном Минске, открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка фотодокументальная, создана на основе материалов музея и Национального архива Беларуси. Проект посвящен героям Минского подполья: организаторам и бойцам первых подпольных групп, руководителям и членам подпольного городского комитета КП(б)Б, их боевой и политической деятельности. Материалы акцентированы на начальном, самом тяжелом этапе борьбы минских подпольщиков 1941-1942 годов и являются существенным дополнением постоянной экспозиции музея по этой теме.

"1941 год - один из самых трагических в истории Беларуси - год начала оккупации нашей страны немецко-фашистскими захватчиками. Вместе с тем это время, когда ярко проявилось сплочение народов Советского Союза в борьбе с врагом. Спустя 80 лет в нашем музее на протяжении 2021 года проводится цикл мероприятий, приуроченных событиям начала Великой Отечественной войны: выставки, конференции, круглые столы и многие другие масштабные мероприятия", - рассказала заместитель директора по научной работе Анна Галинская.

По ее словам, демонстрируемая выставка отражает борьбу подпольщиков Минска как неотъемлемой части всего антифашистского сопротивления Беларуси. "Мы благодарим Национальный архив за долговременное и плодотворное сотрудничество, за участие в этом проекте и предоставление материалов. Конечно, огромная признательность сотрудникам музея, благодаря которым была создана эта выставка. Мы надеемся, что экспозиция будет интересна посетителям и они смогут что-то для себя почерпнуть для более глубокого изучения событий войны", - сказала Анна Галинская.

В оккупированном Минске действовало 110 подпольных организаций и групп, в которых сражалось более 6 тыс. патриотов. За три года оккупации подпольщиками столицы было осуществлено более 1,5 тыс. диверсий, создано 20 партизанских отрядов, выпущены сотни экземпляров подпольных газет и листовок. Первые подпольные группы формировались минчанами, хорошо знавшими друг друга по довоенной работе или учебе, на основе доверия. Важнейшим направлением деятельности первых подпольных групп стало спасение советских военнослужащих из плена и оказание им всевозможной помощи. Подпольщики Минска вывели из города свыше 2,2 тыс. бойцов и командиров Красной армии, которые активно включались в партизанское движение.

"В подпольной борьбе участвовали целые семьи минчан, рабочие и интеллигенция, студенты и школьники, советские военнослужащие, спасенные жителями из немецкого плена. В годы оккупации в Минске действовало свыше 60 молодежных подпольных групп, в рядах которых боролись 2 тыс. комсомольцев. Судьба многих героев подполья и их семей сложилась трагически. Арестованных повергли страшным пыткам в тюрьмах СД, казнили или отправили в лагеря смерти", - отметили в музее.

За мужество и героизм, проявленные трудящимися Минска в борьбе против гитлеровских оккупантов, белорусская столица была удостоена в 1974 году почетного звания "Город-герой".

"Руины стреляли" будет работать по 6 декабря.-0-