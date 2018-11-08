Выставка о Первой мировой войне открылась в Нацбиблиотеке Беларуси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Беларусь в Великой войне 1914-1918 гг." открылась сегодня в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке, приуроченной к 100-летию окончания Первой мировой войны, представлены уникальные экспонаты - редкие книги, газеты, журналы, открытки, переписка солдат, а также оригинальные письменные принадлежности, печатная техника, личные вещи и предметы культа военного времени. Тематические разделы экспозиции, посвященные боевым действиям, жизни на фронте, в эвакуации и под оккупацией, революционным событиям, подписанию Брестского мирного соглашения, отражают трагические и героические страницы Великой войны на территории Беларуси.

"Эта выставка иллюстрирует жизнь Беларуси в 1914-1918 годах. Многие события того времени остались для большинства из нас неизвестными. И сегодня такие экспозиции являются чрезвычайно интересными. Проект "В поисках утраченного" Владимира Лиходедова, начатый почти 15 лет назад, привел к вот таким широкомасштабным проявлениям. И сейчас, возобновляя события Первой мировой войны, я уверен, что можно будет многое еще рассказать белорусам и гостям нашей страны. Мне кажется, что эта выставка будет воздействовать на воспитание исторического сознания граждан нашей суверенной независимой республики", - подчеркнул министр информации Беларуси Александр Карлюкевич на открытии выставки.

Павел Якубович, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, исследователь и коллекционер Владимир Лиходедов

В этом году большинство европейских стран 11 ноября отметит 100-летие завершения Первой мировой войны, которая стала одним из самых чудовищных событий в истории. В ней участвовали около 40 государств с общей численностью населения более 1,5 млрд человек, около 10 млн погибло и еще более 20 млн вернулись с войны ранеными и искалеченными. Современники сразу назвали ее "Великой войной".

"Первая мировая война была периодом героического подвига, преданного служения наших предков как на фронте, так и в эвакуации. Эта война дала нам в некоторой степени то, чем мы являемся сегодня, ведь она положила начало современной белорусской государственности. Как бы мы к этому не относились, но, начиная именно с событий этой войны, такие попытки формирования белорусской государственности, как Западная Беларусь, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Народная Республика, Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика привели нас к Республике Беларусь. Сегодня мы постарались показать разные страницы Первой мировой, героические, трагические и бытовые. Она организована совместными усилиями сотрудников Национальной библиотеки Беларуси и известного исследователя, коллекционера Владимира Лиходедова. Я убежден, что именно в таком формате, когда вместе работают государство и общество, мы можем совершать открытия и добрые дела", - рассказал заместитель директора библиотеки Александр Суша.

Заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша

Во время открытия выставки состоялась презентация обновленного виртуального проекта "Первая мировая война", созданного Национальной библиотекой Беларуси.

Выставка "Беларусь в Великой войне 1914-1918 гг." будет работать до 8 декабря.-0-

Фото Рамиля Насибулина