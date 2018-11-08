Выставка о Первой мировой войне открылась в Нацбиблиотеке Беларуси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Беларусь в Великой войне 1914-1918 гг." открылась сегодня в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
На выставке, приуроченной к 100-летию окончания Первой мировой войны, представлены уникальные экспонаты - редкие книги, газеты, журналы, открытки, переписка солдат, а также оригинальные письменные принадлежности, печатная техника, личные вещи и предметы культа военного времени. Тематические разделы экспозиции, посвященные боевым действиям, жизни на фронте, в эвакуации и под оккупацией, революционным событиям, подписанию Брестского мирного соглашения, отражают трагические и героические страницы Великой войны на территории Беларуси.
"Эта выставка иллюстрирует жизнь Беларуси в 1914-1918 годах. Многие события того времени остались для большинства из нас неизвестными. И сегодня такие экспозиции являются чрезвычайно интересными. Проект "В поисках утраченного" Владимира Лиходедова, начатый почти 15 лет назад, привел к вот таким широкомасштабным проявлениям. И сейчас, возобновляя события Первой мировой войны, я уверен, что можно будет многое еще рассказать белорусам и гостям нашей страны. Мне кажется, что эта выставка будет воздействовать на воспитание исторического сознания граждан нашей суверенной независимой республики", - подчеркнул министр информации Беларуси Александр Карлюкевич на открытии выставки.
В этом году большинство европейских стран 11 ноября отметит 100-летие завершения Первой мировой войны, которая стала одним из самых чудовищных событий в истории. В ней участвовали около 40 государств с общей численностью населения более 1,5 млрд человек, около 10 млн погибло и еще более 20 млн вернулись с войны ранеными и искалеченными. Современники сразу назвали ее "Великой войной".
"Первая мировая война была периодом героического подвига, преданного служения наших предков как на фронте, так и в эвакуации. Эта война дала нам в некоторой степени то, чем мы являемся сегодня, ведь она положила начало современной белорусской государственности. Как бы мы к этому не относились, но, начиная именно с событий этой войны, такие попытки формирования белорусской государственности, как Западная Беларусь, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Народная Республика, Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика привели нас к Республике Беларусь. Сегодня мы постарались показать разные страницы Первой мировой, героические, трагические и бытовые. Она организована совместными усилиями сотрудников Национальной библиотеки Беларуси и известного исследователя, коллекционера Владимира Лиходедова. Я убежден, что именно в таком формате, когда вместе работают государство и общество, мы можем совершать открытия и добрые дела", - рассказал заместитель директора библиотеки Александр Суша.
Во время открытия выставки состоялась презентация обновленного виртуального проекта "Первая мировая война", созданного Национальной библиотекой Беларуси.
Выставка "Беларусь в Великой войне 1914-1918 гг." будет работать до 8 декабря.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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