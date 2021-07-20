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20 июля 2021, 14:03

Выставка о погибших узниках Минского гетто и исчезнувших местечках открылась в музее истории ВОВ

Фото музея
Фото музея

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Линия жизни и смерти. Памяти Минского гетто и еврейских местечек Беларуси", приуроченная к 80-летию создания Минского гетто, открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

19 июля 1941 года полевой комендант вермахта издал приказ о создании Минского гетто. 20 июля 1941 года приказ был обнародован. Минское гетто стало одним из крупнейших в Восточной Европе в годы Второй мировой войны. "Крупнейшее в Беларуси Минское гетто, которое было создано 80 лет назад, просуществовало два года три месяца и три дня. Через него прошли около 120 тыс. евреев, которые жили здесь в нечеловеческих условиях. Они любили, растили детей, боролись, стремились выжить, уходили в партизаны, воевали. Но, к сожалению, почти все они были зверски убиты - остаться в живых удалось немногим. Чем больший срок отделяет нас от ужасных событий холокоста и чем меньше живых свидетелей остается среди нас, тем больше внимания мы должны уделять сохранению памяти. И в Беларуси многое делается в этом направлении", - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман.

По его словам, одна из важнейших целей в деле сохранения памяти - создание условий, делающих невозможным повторение трагедии холокоста. "Никогда больше" - это не просто слова, это одно из обязательств государства Израиль перед еврейским народом и перед всем миром. Это предостережение всем отрицающим холокост, сеющим зерна ненависти и ксенофобии и пытающимся культивировать антисемитизм. Как посол я хочу подчеркнуть, что современный Израиль выступает гарантом того, что евреев никогда больше не загонят в гетто - ни в Терезиенштадте, ни в Варшаве, ни в Минске", - добавил Алекс Гольдман-Шайман.

Выставка создана в память о погибших узниках гетто и исчезнувших белорусских местечках. Временная экспозиция представляет серию живописных работ художника Юрия Крупенкова о довоенной жизни евреев в белорусских местечках и об их трагической судьбе в годы нацистской оккупации 1941-1944 годов. Юрий Крупенков создавал представленные в проекте полотна на протяжении 25 лет.

"Меня волнует эта тема, и я периодически к ней возвращаюсь. Так, здесь можно увидеть совсем свежие работы, написанные за последнее время, - рассказал он. - Надеюсь, что мои картины помогут окунуться в предвоенный период - я пытался показать этот мир волшебным, чтобы все мы понимали, какую часть культуры потеряли. Вторая часть экспозиции - непосредственно о трагедии холокоста, которая, безусловно, контрастирует с мирной жизнью".

Объемные предметы из фондовых коллекций музея, созвучные содержанию картин, органично дополняют и углубляют тему. Фотодокументальный материал раскрывает посетителям чудовищные преступления нацистов против евреев в гетто Минска и других местах Беларуси.

"В истории Великой Отечественной войны есть две стороны - как героическая, так и трагическая. И какой ценой далась нам эта Победа, мы прекрасно знаем: Беларусь потеряла треть населения, при этом более 800 тыс. из этого числа - люди еврейской национальности. Вместе с сотрудниками музея мы хотим донести этот трагический момент истории до людей, показать весь ужас произошедшего на войне и еще раз напомнить, что это никогда не должно повториться", - сказал директор музея Владимир Воропаев.

Председатель дирекции Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау (IBB) Виктор Балакирев обратил внимание, что тема Минского гетто до сих пор остается актуальной. "Мы свидетельствуем, что в последние годы интерес к ней возрос: появляются публикации, жизнеописания свидетелей военных событий, реализуются социальные проекты. Государственные структуры, общественные объединения и творческие союзы работают в этом направлении, таким образом сохраняя имена тех, кто погиб, и оказывая внимание тем, кто еще с нами. Кооперация белорусских структур с зарубежными архивами, объединениями, международными организациями позволяет вскрыть эту тему, изучить ее неведомые страницы, таким образом создать палитру трагедии не только белорусского, но и европейского еврейства. Самое главное для нас всех - сохранить память о погибших в Минском гетто и выживших там и никогда этого не забывать. Иначе это может повториться", - отметил он.

Участниками-партнерами, предоставившими материалы для этого выставочного проекта, выступили Музей истории и культуры евреев Беларуси, Историческая мастерская имени Леонида Левина в Минске, Минский государственный профессионально-технический колледж строителей имени В.Г.Каменского.-0-

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