Выставка о трансформации советских елочных игрушек открылась в Галерее Савицкого

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничная выставка "Что растет на елке?" открылась в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА в Музее истории города Минска.

"История елочной игрушки насчитывает века, и многие согласятся, что в старых новогодних украшениях есть особый шарм. Особенно дороги советские игрушки. За свою историю новогодние украшения пережили не одну трансформацию. Выставка позволит проследить за традицией производства елочной игрушки и тенденциями в украшении елки. Взглянуть на новогоднюю коллекцию будет интересно тем, кто сам украшает елку игрушками, оставшимися с советских времен, и тем, кто предпочитает современные украшения, но любит эстетику советского Нового года", - отметили организаторы.

Экспонатами стали шары, фигурки, гирлянды и верхушки, выпущенные в 1940-1980 годах. Большинство представленных игрушек собрала минчанка Елена Кострицкая. На выставке есть изделия из различных материалов: стекла, ваты, пластмассы, картона. Посетители смогут увидеть как многообразие елочных шаров с различными видами покрытия, напылением и росписью, так и более причудливые формы - сосульки, фонарики, шишки. Демонстрируются и более редкие экземпляры - ватные и стеклянные игрушки, которые изображают персонажей сказок, людей разных профессий и народов СССР. "В экспозиции есть картонажные и стеклянные изображения животных, монтажные игрушки из бусин и стекляруса, гирлянда из флажков, карнавальные маски. Предлагается также взглянуть и на репродукции новогодних выпусков детских журналов 1957-1962 годов", - подчеркнули в музее.

Кроме того, у гостей будет возможность посмотреть архивные видео о том, как встречали Новый год в Минске в первые послевоенные десятилетия. "Музей приглашает погрузиться в праздничную атмосферу, вспомнить детство и молодость, узнать больше о том, как отмечали зимние праздники в прошлом веке", - сказали организаторы.

Посетить выставку можно по 17 января 2021 года.-0-