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Культура
03 ноября 2021, 17:35

Выставка о творческом пути художницы Дарины Довгодилиной представлена в Президентской библиотеке

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная выставка "Ступени" белорусской художницы Дарины Довгодилиной демонстрируется в Президентской библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе библиотечного маркетинга.

"Выставка показывает творческий путь молодого художника от ранних учебных работ до поисков своего зрелого творческого "Я". Это анализ собственного развития, где каждая картина - это новая ступень в бесконечном путешествии, конечная цель которого - познание себя. Дарина Довгодилина исследует искусство с разных сторон, работая с разными темами и жанрами, анализирует окружающий мир и творчески осмысляет его в своих произведениях. Красота как эстетическая категория исследуется художником в совершенно разных своих проявлениях, начиная от бытовых натюрмортных композиций и заканчивая духовными, сакральными образами", - рассказали организаторы.

Как отметили в библиотеке, разнообразие представленных работ демонстрирует многогранность творчества автора. Художница продолжает лучшие традиции белорусской реалистической школы живописи, показывая в своих произведениях высокий художественный уровень и владение материалом. В состав экспозиции вошли натюрморты, портреты, пейзажи, иконописные работы и копии картин известных мастеров прошлого, а также примеры реставрационного мастерства.

Выставочный проект представляет интерес как для поклонников живописи, так и для специалистов в области изобразительного искусства.

Открытие экспозиции состоится 10 ноября в 12.00. Увидеть работы белорусского автора можно по 3 декабря.

Дарина Довгодилина окончила Минский государственный архитектурно-строительный колледж по специальности "Графический дизайн" в 2013 году, в 2020 году выпустилась с кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств. Художница является стипендиатом Польской национальной комиссии ЮНЕСКО 2017 года. С 2017 по 2018 год она стажировалась в Варшавской академии изящных искусств в области реставрации. Дарина - активная участница республиканских и международных выставок, призер республиканских конкурсов.-0-

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