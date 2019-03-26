Выставка об истории и культуре белорусов открылась в Калининградской области

26 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выставка под названием "Зямля бацькоў - мая зямля", рассказывающая о культуре и истории белорусского народа, открылась в городе Гвардейске Калининградской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Экспозицию составили современные и сохранившиеся с начала прошлого века национальные белорусские костюмы, домашняя утварь и бытовые принадлежности, изделия мастеров прикладного искусства. На отдельном стенде представлены архивные материалы о белорусских семьях, переселившихся в регион сразу после окончания Второй мировой войны и компактно проживавших в окрестностях Гвардейска, имевшего до 7 сентября 1946 года название Тапиау.

"Представленная экспозиция - очередной этап рассчитанного на весь 2019 год масштабного проекта "Белорусская культура: Самобытная. Мистическая. Толерантная", - отметили в дипмиссии. - Инициатором и организатором проекта стала заместитель председателя региональной национально-культурной автономии "Калининградское землячество белорусов", руководитель учреждения культуры "Центр культуры и досуга по обслуживанию городского и сельского населения" Гвардейска Елена Коцарева".

Выступая на открытии, руководитель калининградского отделения посольства Беларуси в России Сергей Молунов поблагодарил жителей Гвардейска - выходцев из Беларуси за сохранение памяти о родной земле, бережное отношение к национальному культурному наследию.

"По замыслу организаторов, экспозиция в течение 2019 года поочередно будет выставляться во всех поселениях Гвардейского городского округа, где проживают выходцы из Беларуси. Предполагается постепенное ее дополнение белорусскими экспонатами, сохранившимися у жителей региона", - добавили в пресс-службе.-0-

Фото посольства Беларуси в России