Выставка "Одним дыханьем с Ленинградом" к 80-летию начала блокады открылась в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Одним дыханьем с Ленинградом" открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка спустя 80 лет со дня начала блокады Ленинграда доносит историю трагедии и мужества людей того времени. Экспонаты рассказывают о том, как около 900 дней и ночей город жил и боролся в условиях вражеской осады, преодолевая голод, холод, варварские обстрелы и бомбежки, массовую гибель людей.

По словам заведующей отделом военно-фронтовой истории Светланы Прибыш, в основу экспозиции легла "Блокадная книга", написанная белорусским писателем Алесем Адамовичем и русским автором Даниилом Граниным. Издание содержит 200 историй блокадников.

"Нашу выставку мы решили построить из воспоминаний этих людей. Все проиллюстрировано фотографиями. Представлены и копии писем, которые писали авторам после выхода первых книг. Они содержат дополнения и воспоминания людей о том, как они пережили блокаду. Многие хотели поделиться своими историями и личной болью", - добавила она.

"Экспозиция - это живая память, которая необходима всем нам, чтобы прикоснуться к той истории: увидеть страдания, голод, холод и прочувствовать ту боль, которую перенесли жители блокадного Ленинграда в годы войны", - подчеркнула заместитель директора по научной работе Анна Галинская.

В экспозиции использованы фотодокументальные материалы из фондов музея Великой Отечественной войны, Государственного музея обороны и блокады Ленинграда и Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.

"Выставка открывается в самый трагичный день для ленинградцев и имеет название "Одним дыханьем с Ленинградом" - это строки из стихотворения Ольги Берггольц, которые применительны к экспозиции в том смысле, что одним дыханием с Ленинградом живет вся страна и бывшие республики Советского Союза, в частности Беларусь. Мы были счастливы предоставить фотографии из фонда нашего музея для такой выставки", - подчеркнула в своем видеообращении руководитель отдела спецпроектов и связей с общественностью Государственного музея обороны и блокады Ленинграда Светлана Костишина.

Выставка будет работать до 30 сентября.-0-