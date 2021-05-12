Выставка памяти художницы Аллы Непочелович "Патаемнае" откроется 13 мая в НЦСИ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка памяти Аллы Непочелович "Патаемнае" откроется 13 мая в Национальном центре современных искусств. Проект продолжает серию выставок лауреатов Национальной премии Министерства культуры Беларуси в области изобразительного искусства 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в НЦСИ.

Организаторы выставки уверены, что художница запомнится позитивным, полным энергии и творческих планов человеком. "Она всегда находилась в окружении студенток и мастериц, на фоне которых выделялась своей художественной графикой на текстиле. В течение жизни Алла Непочелович подготовила 26 лауреатов и дипломантов международных и республиканских конкурсов, девять стипендиатов и обладателей премии специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Вместе с коллегами Натальей Суховерховой, Еленой Ободовой, Ольгой Редникиной была двигателем отечественного ткачества и гобелена, личностью, известной далеко за пределами Беларуси", - отметили организаторы.

"Текстильные композиции Аллы Непочелович - это образно-ассоциативные декоративные произведения, которые являются главным направлением творчества профессионального мастера ткацкого искусства. На текстильных полотнах автор отражает свой личный мир. С помощью простых форм и орнаментальных рисунков она создавала современные образные структуры, в которых ясно прослеживается национальный стиль. У них есть четкость точно продуманных линий и завораживающая таинственность повторяющихся орнаментов. Есть и присущее современному искусству стремление к лаконичности, образному минимализму. В текстильных композициях Аллы Непочелович продемонстрирован своеобразный синтез идеи и материала, оригинальные стилистические разработки и новаторские технологические приемы, прослеживается тесная связь с национальными традициями", - отметила первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

Авторские произведения художницы находятся в фондах Национального художественного музея, Национального центра современных искусств, Музея истории города Минска, Могилевского областного художественного музея имени П.В. Масленикова, в Министерстве иностранных дел Беларуси, фондах Белорусского cоюза художников.

Алла Непочелович родилась 23 декабря 1951 года в Монино Московской области, окончила Белорусский театрально-художественный институт (1975), по 1996 год по распределению работала на Борисовском комбинате прикладного искусства в области гобелена, художественного ткачества и сценического костюма. До своей смерти она была доцентом кафедры народного декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств. Кроме того, художница является лауреатом ІІ степени ІІ республиканской триеннале белорусского декоративно-прикладного искусства в номинации "Сохранение традиций" 2013 года, лауреатом I премии конкурса визуальных искусств ART-SESSIO XXIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в номинации "Художественный текстиль" (2014), лауреатом ІІ степени Х Международного фестиваля "Художественная керамика" в номинации "Дизайн в керамике" категории "профессионал" (Россия, 2018).

Выставка продлится по 4 июля.-0-