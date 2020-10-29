Выставка памяти Ивана Фетисова открылась в Художественном музее Бреста

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Художественном музее в Брестской крепости сегодня открылась выставка "Таланта негасимый свет", приуроченная к 100-летию со дня рождения художника Ивана Фетисова, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозицию, которая разместилась в двух залах, составляют около 70 работ Ивана Фетисова. Некоторые взяты из фондов областного краеведческого музея, но большинство раньше нигде не выставлялось. Это живописные и графические картины из частной коллекции, этюды, наброски, незавершенные полотна, а также фотографии и личные вещи мастера, предоставленные дочерью, брестской художницей Анастасией Фетисовой.

Иван Фетисов работал в различных жанрах станковой живописи, создавал сюжетно-тематические картины, лирические пейзажи, спроектировал и оформил экспозиции ряда музеев Брестской области. Но прежде всего его считают непревзойденным портретистом.

"Он настолько умел чувствовать характер человека - не каждому художнику это удается. Писал на злобу дня. Вот на Березовской ГРЭС стройка началась - он туда поехал, рисовал, сделал почти 100 портретов. Рисовал простых людей такими, какие они были в жизни. Ему, кстати, это иногда ставили в вину", - отметила Анастасия Фетисова.

На вернисаже своими воспоминаниями поделились те, кто близко знал художника, звучали выдержки из его военного дневника, писем. Вечер памяти позволил по-новому взглянуть на творчество мастера, педагога и общественного деятеля, каким запомнился Иван Фетисов. Родившийся в Рязанской губернии художник-фронтовик в 1947 году приехал в Брест и навсегда связал свою жизнь с этим городом, став одним из основателей регионального отделения Белорусского союза художников.

"Такие художники, как Иван Фетисов, с годами только к нам приближаются. Как говорится, большое видится на расстоянии", - выразил мнение поэт Николай Александров.

"Его работы разные: одна в чисто классической манере сделана, рядом - совсем другая, экспрессивная. Он был в поиске. Я только после академии, когда сама стала немного понимать в живописи, осознала, какой это мастер, профессионал своего дела, стала восторгаться и ценить его творчество", - призналась Анастасия Фетисова.-0-