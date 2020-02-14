Выставка первого в мире супрематического архитектора Лазаря Хидекеля откроется 15 февраля в НХМ

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка Лазаря Хидекеля "Нас поймут через 100 лет" откроется 15 февраля в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В феврале исполняется 100 лет с момента основания всемирно известного художественного объединения УНОВИС, созданного в Витебске по инициативе Казимира Малевича. В преддверии этой знаменательной даты в Беларуси стартовал масштабный проект #UNOVIS100. Его главным событием станет персональная выставка первого в мире супрематического архитектора, художника, новатора и яркого представителя авангарда Лазаря Хидекеля.

Документы и работы для выставки в Минске предоставила семья Лазаря Хидекеля: его сын Марк, известный архитектор и дизайнер, с супругой Региной - доктором искусствоведения, а также их сыном - архитектором Романом Хидекелем. Все они приедут на открытие выставки из Нью-Йорка. В октябре прошлого года при участии наследников в Минске впервые прошло вручение престижной награды для архитекторов - Международной премии имени Лазаря Хидекеля.

"Наследие уновисцев разбросано по разным странам мира. Любой музей или частный коллекционер гордится своими экспонатами, под которыми стоят имена Казимира Малевича, Эль Лисицкого и других художников "Витебского ренессанса". Лазарь Хидекель, безусловно, один из них, и возвращение его работ на родину, где 100 лет назад он начал разрабатывать свои новаторские проекты городов над водой и космических поселений, - историческое событие", - подчеркнул генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов.

Уникальную экспозицию можно будет увидеть в Национальном художественном музее по 15 апреля.-0-