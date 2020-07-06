Выставка "Пясняр хараства и волі" к 120-летию Владимира Дубовки открылась в Национальной библиотеке

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Пясняр хараства и волі", посвященная 120-летию со дня рождения белорусского поэта, прозаика, переводчика Владимира Дубовки открылась сегодня в зале белорусской литературы Национальной библиотеки Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в НББ.

Материалы четырех разделов выставки - "У думках я на Беларусь малюся…", "Спявалі песні мне вятры", "Улюбёны ў красу і прыгажосць", "Летуценнем імчуся над краем" - всесторонне и досконально раскрывают жизненный и творческий путь поэта.

"Первые поэтические сборники Владимира Дубовки "Строма", "Наля", "Там, дзе кіпарысы", "Трысцё", начинающие экспозицию, стали золотым фондом талантливого писателя. Особенно впечатляет язык произведений того времени - богатый, настоящий, живой. Через свое творчество поэт передал всю красоту белорусского народа - народа-борца, народа, влюбленного в свой край, свою родину", - рассказали в НББ.

Отличительной чертой деятельности Владимира Дубовки стало его участие в научной дискуссии по изменению и упрощению белорусского правописания. Ряд языковедческих статей писателя в итоге превратились в интересный языковой проект, большинство постулатов которого прижилось и в современном белорусском языке. Для написания статьи "Лацінка ці кірыліца" Владимира Дубовка основательно обработал 120 научных монографий академиков своего времени, как российских, так и зарубежных. Его статьи - это полномасштабная история развития белорусского языка. В постатейных таблицах поэт показал, из каких языков пришли привычные нам всем буквы.

"Основательность и совершенство - вот основные черты творчества поэта, - отметили в библиотеке. - Рыгор Бородулин в своей книге "Аратай, які пасвіць аблокі" сказал: "Пра мову Уладзіміра Дубоўкі, асабліва ранняга, трэба пісаць асобнае даследаванне. Крывіцка-карэнная, з балцкай падсветкай, яна ўвабрала ў сябе і сівярок, і мерную спякоту, і азёрнасць".

Не по своей воле поэт вынужден был прекратить свое творчество и оказался в ГУЛАГе на долгие 36 лет. Только в 1957 году он вернулся к литературной деятельности. Произведения Владимира Дубовки - поэтические и прозаические, сказки для детей, а также переводы писателя - представлены на выставке. Экспозицию украшают фотокопии архивных документов поэта.

Выставка будет работать по 1 сентября.-0-