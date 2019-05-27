Выставка плакатов и картин "О войне и Победе" откроется в Молодечно 7 июня

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка плакатов времен Великой Отечественной войны и произведений живописи белорусских авторов "О войне и Победе" из собрания Национального исторического музея Беларуси откроется 7 июня во Дворце культуры Молодечно во время Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019", сообщили БЕЛТА в музее.
"В экспозиции более 20 плакатов времен Великой Отечественной войны, изданных в Беларуси и России, которые дают возможность ощутить масштаб трагедии и подвиг поколения многонационального государства, - рассказали в музее. - Плакат Великой Отечественной войны - это одно из самых ярких художественных явлений ХХ века. Его высокий патриотический пафос во многом объясняется профессионализмом советских художников-плакатистов, их умением говорить с помощью средств плакатной графики. На протяжении всех военных лет темы политического плаката оставались неизменными: мощь советского народа, героизм простого человека, единство фронта и тыла, изобличение звериного лица фашизма".
Советские художники с первых дней войны включились в борьбу против немецко-фашистских оккупантов, осуществляя призыв "Все для фронта, все для победы!". Они прославляли героические подвиги советских людей на фронтах и в тылу, вдохновляли их на новые трудовые свершения, приближая тем самым победу. На выставке будут демонстрироваться тематические художественные произведения белорусских авторов - членов Белорусского союза художников и Студии военных художников при Министерстве обороны Беларуси.
Кроме того, будет представлена фотоэкспозиция "Беларусь помнит. Женское лицо Победы", посвященная женщинам-фронтовичкам, работницам тыла, чьи имена вписаны в историю Великой Победы. Состоится презентация книг научно-популярной серии "Беларусь. Трагедия и правда памяти" издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки".
Выставка пройдет по 8 июля. Проект организован при поддержке Министерства культуры, Минского облисполкома, Молодечненского райисполкома.-0-
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