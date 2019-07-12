Выставка "Поэзия серебра" в Минске знакомит с творчеством графика Игоря Гордиенка

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка "Поэзия серебра" белорусского графика, члена Белорусского союза художников Игоря Гордиенка открылась в филиале Национального художественного музея "Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX века", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала куратор проекта, искусствовед Ксения Жуковская, всего на выставке представлено около 20 произведений. Это иллюстрации к поэтическому сборнику легенд и преданий "Скарб бяздонны" знаменитого белорусского поэта, публициста, переводчика Николая Метлицкого. Издание отмечено дипломом первой степени за участие в конкурсе "Искусство книги" в 2016 году. "Иллюстрации, составляющие художественное оформление поэтического сборника, раскрывают и образно обогащают художественный текст, расширяют границы восприятия поэтических строк", - отметила куратор проекта.

В творческом багаже Игоря Гордиенка - многочисленные награды за участие в конкурсах по художественному оформлению книжных изданий известных белорусских поэтов и писателей, участие в пленэрах, художественных выставках. Его как художника, родившегося в Беларуси, интересует языческое прошлое белорусских земель, чрезвычайно волшебное, мистическое, являющееся бесконечным источником творческого импульса.

"Мы видим очарованных влюбленных и легендарных королей с регалиями власти, волхвов-колдунов, языческих богов и воинственных рыцарей. Да и само название выставки несет в себе двойственный смысл. Серебро, поэзия серебра - возникают ассоциации с благородным металлом, ценным изделием. Однако главный смысл отсылает нас к техническим особенностям создания графических произведений. Ведь на языке художников-графиков серебро или письмо серебром указывает на глубину нюансировки, тоновые градации, особое мастерство добавления в черно-белую графику серебряного тона как признака изысканности, утонченности технического приема", - подчеркнула Ксения Жуковская. Она добавила, что графика сложна для восприятия, но вместе с тем очень интересна.

Выставка привлечет внимание не только знатоков и ценителей, но и простых любителей искусства. Она будет работать по 12 сентября.-0-