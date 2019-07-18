Выставка православных икон "Небесное воинство" открылась к 1000-летию Бреста

18 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В филиале Брестского областного краеведческого музея - музее "Спасенные художественные ценности" сегодня открылась выставка православных икон "Небесное воинство", посвященная тысячелетию Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

Новая экспозиция подготовлена совместно с Брестской епархией и продолжает цикл выставок к юбилею пограничного города. На выставке представлено более 150 православных икон ХVIII - первой половины ХХ века из собраний областного краеведческого музея и ризницы женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Большинство предметов экспонируются впервые.

"Практически все эти иконы были спасены Брестской таможней от незаконного вывоза за границу. Как правило, поступали они к нам в очень плохом состоянии и требовали серьезной реставрации. Поэтому каждая такая выставка готовится около двух лет, сопровождается серьезной исследовательской работой, в ходе которой выявляются детали, подробности, которые позволяют точнее датировать произведение", - отметила заведующая филиалом Ирина Тарима.

Жемчужиной выставки ее кураторы называют икону "Святитель Василий Великий и благоверный князь Александр Невский". Именно в процессе изучения и реставрации удалось установить имя ее автора, что уже само по себе редкость, ведь иконописное искусство по своей природе анонимно. По штампу с тыльной стороны произведения было установлено, что этот святой образ написан в 1871 году в Троице-Сергиевой лавре в мастерской одного из самых известных иконописцев второй половины XIX века Ивана Матвеевича Малышева.

"Условно экспозицию можно разделить на две части: в одной представлен небесный, ангельский мир, в другой - мир святого земного воинства", - пояснила концепцию выставки ведущий научный сотрудник музея Елена Куприянюк. Она обратила внимание участников вернисажа на произведения редкой иконографии. Это, в частности, иконы "Три отрока в пещи огненной", "Ангел хранит спящего человека душу и тело", сюжет которой возник в русской иконописи в первой половине ХVII века, "Чудо архистратига Михаила в Хонех", "Чудо о Флоре и Лавре", "Семь отроков Эфесских".

В целом тема ангельского мира широко представлена иконографией архангела Михаила. Также на выставке можно увидеть иконы архангелов Гавриила и Рафаила, Ангела-Хранителя. Отдельный тематико-экспозиционный комплекс посвящен русским святым воинам: любимому и почитаемому Георгию Победоносцу, равноапостольному князю Владимиру, благоверным князьям Борису и Глебу, Михаилу Муромскому, Михаилу Черниговскому, Андрею Боголюбскому.

Экспозиция дополнена образками, выполненными в технике расписной эмали, меднолитыми иконами и складнями.-0-