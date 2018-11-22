Выставка предметов одежды и быта в Гомеле расскажет о символике цвета в народной культуре

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Белое, красное, черное: символика цвета в народной культуре" открывается сегодня в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

В экспозиции представлены предметы народной одежды и быта, рушники, иконы из фондов музея. "Наша выставка рассказывает об истоках образования бело-красно-черной триады и ее применении в мировой культуре с древнейших времен. Экспозиция также раскроет значение символики вытканных и вышитых узоров, которые украшали одежду и предметы быта наших предков", - пояснили в государственном историко-культурном учреждении. Также экспонаты продемонстрируют трансформацию представлений о красоте и внедрение многоцветия в народную традицию.

Посетители выставки смогут найти ответы на вопросы, почему наши предки носили белые одежды, украшенные красным орнаментом, почему мы живем на "белом" свете, на чем базируется суеверие о черной кошке, а также узнать, как сформировались устойчивые ассоциации с тем или иным цветом.

"В современном обществе существует огромное количество цветовых маркеров, которые многое могут сказать не только об окружающем мире, но и о человеке, его статусе, состоянии и даже профессии. Например, черная траурная одежда, розовая ленточка для новорожденной девочки и голубая для мальчика, цвет хаки для военной формы. И если некоторые правила цветомаркировки появились в социуме сравнительно недавно, то традициям использования того или иного цвета в народной культуре много веков", - подчеркнули организаторы выставки.

Кроме того, все желающие смогут пройди тест Люшера, познакомиться с рунами.

Экспозиция будет работать до конца декабря.-0-