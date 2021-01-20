Выставка Президентской библиотеки знакомит с историей по страницам отрывных календарей

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "365/366 дней повседневности", посвященная отрывным календарям, представлена в филиале Президентской библиотеки Беларуси. Экспозиция подготовлена в соавторстве с отделом старопечатных и редких изданий библиотеки. Об этом БЕЛТА сообщила заведующая филиалом Президентской библиотеки Беларуси Татьяна Лычагина.

"Отрывной календарь - вещь обычная, но в обиходе абсолютно незаменимая. Маленькая книжечка в 365 страниц наглядно и доступно рассказывает о недалеком прошлом. В этом есть что-то магическое - уже прожиты эти дни, и вот они прямо перед нами, мелькают, словно в калейдоскопе", - рассказала Татьяна Лычагина.

В этом году исполняется 135 лет со дня издания первого отрывного календаря. "Идея его создания принадлежала русскому просветителю Ивану Сытину, который занимался изданием популярных в России лубочных книжек. По сути, календарь - это система исчисления больших промежутков времени, основанная на периодичности движения небесных тел: Солнца и Луны. И по сей день на каждой его страничке содержатся сведения о фазах Луны, долготе дня, времени восхода и захода солнца", - обратила внимание заведующая.

До конца XIX века календари были предметом роскоши: в дорогих переплетах, с богатыми иллюстрациями. "В 1886 году Иван Сытин, приступая к работе над очередным календарем, вдруг понял: "Все это не то. Нужен копеечный, доступный и пахарю, и рабочему календарь". Издание, отличавшееся от всех аналогов доступной ценой и практичностью, мгновенно обрело популярность. В первом же тираже было продано немыслимое по тем временам количество - 7 млн экземпляров! Производство было поставлено на поток", - продолжила Татьяна Лычагина.

Календарь был прост и понятен. Просветительская способность календарей была колоссальной: маленькая объемная книжечка обучала, развлекала, наставляла, подсказывала. Люди, редко покупавшие книги или вообще не покупавшие, всегда и с любопытством читали биографии Пушкина, Герцена, Репина, Циолковского, Попова.

"Пика популярности отрывной календарь достиг в СССР, выступая альтернативой книге, прообразом органайзера и средством политической пропаганды. Календарь всегда шел рука об руку с политикой, и руководство страны прекрасно понимало, каким мощным идеологическим оружием он является. Содержание самого массового издания строго контролировалось. Здесь публиковались наряду с полезными советами и баснями биография Крузенштерна, объемы добычи нефти и выплавки чугуна, а также информация о том, как в Америке угнетают негров и когда китайские товарищи рассчитывают достроить коммунизм", - подчеркнула Татьяна Лычагина.

Заведующая библиотекой отметила: в 1991 году вышло 800 млн экземпляров календарных изделий. Отрывной календарь не ушел из нашего быта и по сей день, хотя уже и не так популярен, как раньше. Технология печати отрывных календарей за столетие существенно изменилась, но он остается прежним, почти таким же, каким и был когда-то задуман. "Настенный отрывной календарь за свою 135-летнюю историю претерпел существенные изменения, но, как и десятилетия назад, остается интересным и полезным изданием. Современное разнообразие отрывных календарей потрясает. Они, как и много лет назад, стоят копейки и продаются миллионами", - добавила Татьяна Лычагина.

Коллекция календарей в Президентской библиотеке Беларуси насчитывает более 200 единиц. С некоторыми из них организаторы предлагают ознакомиться на выставке.-0-