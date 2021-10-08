Выставка работ американского архитектора и дизайнера Илькера Коджахана пройдет в Минске

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка американского архитектора и дизайнера Илькера Коджахана "Hand drawings. Архитектура из Нью-Йорка в Минске" откроется 13 октября в Городской художественной галерее произведений Л.Д. Щемелева, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В экспозиции представят более 50 работ Илькера Коджахана в области архитектурного концептуального дизайна, интерьера и экстерьера. "Гости также увидят художественные акварели автора, которые выделяются тщательной продуманностью и точностью деталей, ведь автор не использует компьютерные технологии, а все рисует от руки, что делает уникальным каждый его проект", - рассказали в учреждении.

По словам организаторов выставки, благодаря художественному таланту и высокому профессиональному мастерству Илькер Коджахан не перестает покорять мастерством и профессионализмом публику в разных странах. В 2018 году художник приезжал в Беларусь делиться секретами мастерства с будущими и уже практикующими дизайнерами и архитекторами.

Илькер Коджахан родился и вырос в Турции. Окончил факультет изящных искусств Университета Мармара в Стамбуле по специальности "промышленный дизайн". Профессиональный путь начал в 1985 году с дизайна интерьера метро Стамбула. В 2001 году художник переехал в Америку, где на протяжении многих лет выполнял фасадные проекты, занимался интерьерами жилых домов, а также сооружений различного назначения в Вашингтоне. Он создавал архитектурный дизайн круизного лайнера, проектировал морские интерьеры, разрабатывал дизайн небоскребов, высотных жилых домов и отелей для Нью-Йорка.

Выставка будет работать до 14 ноября.-0-