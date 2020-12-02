Выставка работ белорусского художника Николая Кузьмича Byzantium открылась в НХМ

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная юбилейная выставка белорусского художника Николая Кузьмича Byzantium к его 70-летию открылась сегодня в Национальном художественном музее, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке демонстрируются уникальные работы мастера в технике древневизантийской эмали - иконы, образки, медальоны, выполненные в последние несколько лет. "Здесь представлены работы, связанные с белорусской историей и духовностью. Я всегда тяготел к образам, иконам. И мне приятно, что мои работы находятся в зале древнебелорусского искусства, где хранится наша история. Для меня большое счастье внести свой маленький вклад в это дело", - сказал Николай Кузьмич.

По словам художника, техника древневизантийской эмали - самая трудная из всего, что есть в эмали. Это тонкая и трудоемкая ручная работа и именно поэтому в массовом производстве практически не используется. В Беларуси Николай Кузьмич единственный занимается этим. "У меня был замечательный проводник - историк культуры, доктор Российской академии наук Татьяна Макарова. Она помогала мне соприкасаться с оригинальными вещами и передала то, что знала сама", - поделился художник.

Николай Кузьмич вошел в историю Беларуси, когда восстановил одну из национальных святынь - Крест преподобной Евфросинии Полоцкой, который хранится в Спасо-Преображенском храме Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Государство и Православная церковь высоко оценили творчество художника. "Приятно и прекрасно, что в Национальном художественном музее среди древних экспонатов и икон сегодня представлена выставка современного мастера. Его работы, несомненно, обогатили и национальную культуру, и Белорусскую православную церковь", - сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

Познакомиться с работами художника можно до 18 января 2021 года.-0-

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