Выставка работ художников Шаппо откроется в столичной галерее Михаила Савицкого 15 ноября

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка художников белорусской династии Шаппо откроется 15 ноября в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА в Музее истории города Минска.

Экспозиция "Струсто, Даубле, Ричи, Савонар" посвящена Году малой родины и названа в честь озер Браславщины, где родились художники. На ней будет представлено около ста работ: живопись, графика, скульптура. Основатель творческой династии Владимир Шаппо покажет свои живописные произведения из серии "Художники. Пророки", созданные в 2000-2018 годах. В портретных работах он старается показать глубину внутреннего мира человека. "Ведь в душах людей нет абсолютного света, как нет и абсолютной тьмы, я вижу в них противоборство этих двух начал, поэтому мои образы многолики и порой фантасмагоричны", - рассказал художник.

По его словам, каждый из трех сыновей - уникальная творческая личность со своим видением мира и индивидуальным стилем, они стали коллегами и единомышленниками в жизни и искусстве.

На выставке будут продемонстрированы скульптурные работы, выполненные в бронзе и дереве, а также серия литографий Александра Шаппо. Все произведения прочно связаны с реалиями его жизни и продиктованы яркими впечатлениями и чувствами, родившимися в процессе взаимодействия с миром и историей культуры. Художник стремится раскрыть в том или ином жизненном событии или сюжете их всеобщее, бытийное звучание, а в каждом конкретном человеческом образе умеет выявить обобщенный характер-тип.

Младшие сыновья Павел и Антон Шаппо представят живописные работы. Павел - художник в широком смысле этого слова: художник театра и кино, живописец-станковист, дизайнер интерьеров, сценарист, автор рассказов-миниатюр. На экспозиции будут как уже известные, так и новые серии работ, каждая из которых переплетается с авторскими литературными этюдами. Его произведения - это сценарий и своего рода раскадровка фильма о собственной жизни.

А вот Антон Шаппо намеренно нарушает классические каноны живописи, ищет неожиданные решения. Его работы скорее можно назвать арт-объектами, нежели живописными картинами в традиционном их понимании. Для него важна техническая завершенность работы во всех ее деталях. Даже рамы, которые он всегда изготавливает собственноручно, не дополнение и не украшение, а неотъемлемая часть идейно-образных концепций его картин-объектов.

"Профессиональная династическая преемственность во все времена имела огромную социальную и культурную значимость. Профессиональная династия - это гарант высокой ответственности и результативности работы ее представителей. Жизненные и эстетические идеалы, творческие методы Владимира Шаппо всегда были для его детей наглядной, незаменимой школой всестороннего образования и отправным пунктом их художественного и личностного становления", - подчеркнули в музее.

Выставка "Струсто, Даубле, Ричи, Савонар" продлится по 16 декабря. Во время ее работы запланированы встречи с авторами 2 и 9 декабря.-0-