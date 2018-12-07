Выставка работ Ян Минъи в НХМ знакомит с образами китайской природы

7 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Выполненные на рисовой бумаге тушью произведения известного китайского художника Ян Минъи представлены на выставке, которая сегодня открылась в Национальном художественном музее в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отмечалось на презентации, творческие работы мастера отражают красоту и особенности природы Китая. Произведения художника весьма необычны. Им характерна преемственность с китайской традиционной живописью, обогащенная новыми образами и способами их передачи.

Художник превосходно сочетает рисунок тушью и гравюру. Ян Минъи - член Союза китайских художников, заместитель президента академии китайской каллиграфии и живописи "Гоюнь" Министерства культуры.

Его работы отмечены многочисленными наградами, включая премию "Китайцы с мировым именем в области искусства", орден за вклад в развитие искусства в XX веке. Ян Минъи был включен в десятку великих художников года искусства в Китае в стиле "гохуа" в 2010 году.

Работы художника представлены в Национальном художественном музее Китая, Национальном музее Китая, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, Британском музее в Лондоне.

Организатор мероприятия - Белорусская конфедерация творческих союзов.-0-