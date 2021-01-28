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Культура
28 января 2021, 14:11

Выставка работ лауреатов масштабного арт-фестиваля открывается в Минске

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ лауреатов первого триеннале живописи, графики и скульптуры Белорусского союза художников Vivat Vita и выставочного проекта "Графіка года" открывается сегодня в Республиканской художественной галерее Белорусского союза художников (Дворец искусств), сообщила журналистам первый заместитель председателя БСХ искусствовед Наталья Шарангович, передает корреспондент БЕЛТА.

Международный фестиваль искусств "Арт-Минск" в декабре 2020 года объединил первый триеннале живописи, графики и скульптуры Vivat Vita и выставочный проект "Графика года". Экспозиция знакомила с творчеством разных авторов, различными жанрами, техниками, способами и методами художественного исследования жизни. Работы затрагивали такие философские и социальные темы, как переосмысление важных вех в национальной и мировой истории, культуре, размышления над вечными вопросами мироздания, проблемы экологии.

"Мы очень рады, что в конце прошлого года нам удалось провести чудесный фестиваль, который был хорошо воспринят публикой. Попробовали формат объединения на одной выставочной площадке разных проектов и с гордостью можем сказать, что зрители оценили это. Людям хотелось пообщаться об искусстве, посмотреть на него и оценить, - отметила Наталья Шарангович. - И сегодня во Дворце искусств мы открываем ряд выставок, где презентуем как произведения, занявшие призовые места, так и мини-экспозиции каждого из победителей конкурса. Отдельно представим творческий проект "Памежны стан" художницы Екатерины Сумаревой, получившей Гран-при первого триеннале живописи, графики и скульптуры. Кроме того, присоединится проект "Святло зямлі, святло нябёсаў” известного белорусского графика Ларисы Журавович".

Заместитель председателя по творческим и общим вопросам БСХ Андрей Басалыга рассказал, что в конкурсе Vivat Vita из более чем 200 работ членов союза художников приглашенное жюри, состоящее из ведущих искусствоведов страны, отобрало лучшие произведения. Так, победителями в номинации "Живопись" стали Василий Костюченко (1-е место), Татьяна Радзивилко (2-е место), Александр Доманов (3-е место). В номинации "Графика" первое место присуждено Юрию Яковенко, второе место занял Юрий Тореев, третье - Владимир Шаповалов. В номинации "Скульптура" первым стал Константин Селиханов, вторым - Сергей Оганов, третьим - Александр Соколов.

Кроме того, были определены лучшие работы проекта "Графика года". В номинации "Оригинальная графика" первое место заняла Вера Ковзанович, второе - Владимир Рынкевич, третье - Андрей Савич. В номинации "Печатная графика" обладателем золота стала Мария Кошалева-Лихота, серебра - Андрей Басалыга, бронзы - Мария Мороз.

По словам скульптора Константина Селиханова, инициатива союза художников позволяет через средства искусства отвечать духу времени. "Поскольку сейчас выставки почти исчезли, это движение действительно необходимо. Не стоит замыкаться в мастерских и собственных мыслях, все же нужно выходить в социум. Предлагаю заглянуть на эту выставку, где собраны объемные высказывания авторов и где можно увидеть в том числе новые работы", - обратил внимание он.

Выставка продлится до 7 февраля.-0-

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